Euro 2020 : "Dédé a toujours une petite potion magique", dit Thierry Henry sur RTL

publié le 07/03/2020 à 14:43

Il est l'entraîneur de l'Impact de Montréal en Major League Soccer depuis novembre dernier. Thierry Henry accorde un entretien exclusif ce samedi 7 mars sur RTL. L'ancien attaquant fait un large tour d'horizon et évoque notamment sa nouvelle carrière au Canada, les jeunes joueurs, l'équipe de France et la prochaine édition de l'Euro au mois de juin.

"Je fais confiance à Dédé. Dédé a toujours une petite potion magique pour que l'équipe arrive là où l'équipe doit arriver donc en tant que Français, j'espère que cette équipe ira le plus loin possible, c'est-à-dire gagner. Tout ce qu'on peut faire d'ici c'est supporter et espérer qu'on puisse être champions d'Europe encore une fois", déclare l'ancienne star des Gunners d'Arsenal au micro de RTL.

L'entretien sera à écouter en intégralité ce samedi 7 mars dans le Multiplex RTL-Le Parisien/Aujourd'hui en France.