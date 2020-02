publié le 17/02/2020 à 10:46

Le racisme dans le foot frappe encore. Dimanche 16 février, l'attaquant du FC Porto Moussa Marega a décidé de quitter le terrain de Guimaraes, en réaction aux cris racistes des supporters du Vitoria Guimaraes à son encontre. Le joueur malien venait alors de marquer à l'heure de jeu.

Ses coéquipiers et son entraîneur Sergio Conceiçao, tentaient de le retenir mais Moussa Marega est tout de même sorti en demandant le changement. Aucun membre de son équipe n'a fait preuve de soutien envers l'attaquant de 28 ans.

Ce dernier est rentré aux vestiaires en dirigeant des doigts d'honneur vers le public et a été pour cela sanctionné d'un carton jaune. Car peu avant l'incident, le joueur célébrait son but avec un siège noir qui lui avait été lancé depuis les gradins. C'est juste après cela que des cris de singe ont retenti dans le stade. Moussa Marega a finalement été remplacé par Wilson Manafa, et son équipe a battu le Vitoria Guimaraes 2 à 1.

🔴Ce à quoi nous assistons ici est un énorme scandale . Comme si Maraga @marega91 était coupable de quoique ce soit!Mais c’est lui la victime du racisme!Que font ses coéquipiers et son entraîneur?Ils l’engueulent ?? Le raisonnent ?? Mais soyez solidaires !! Sortez !A vomir 🔴👇 https://t.co/P92AkUNP9U — Christian Ollivier (@c_ollivier_rtl) February 16, 2020

Moussa Marega répond sur les réseaux sociaux

Après son départ qui a affolé les réseaux sociaux, l'attaquant malien a tenu à exprimer sa colère dans un poste Instagram. "Je voudrais juste dire à ces idiots qui viennent au stade pour faire des cris racistes... Allez vous faire foutre ! Et je remercie également les arbitres de ne pas m'avoir défendu et de m'avoir donné un carton jaune parce que je défends ma couleur de peau. J'espère ne plus jamais vous revoir sur un terrain de football ! VOUS ÊTES UNE HONTE !!!".