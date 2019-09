VAR : 29% des Français pensent que l'arbitrage vidéo dénature le football

publié le 21/09/2019 à 18:32

84% des Françaises et des Français sont toujours favorables à l'assistance vidéo pour l'arbitrage en football (moins 2 points par rapport à janvier 2018, moins 3 par rapport à avril 2017). Pour 7 personnes sur 10, son utilisation se déroule bien.

79% des sondés estiment qu'elle permet de réduire significativement les erreurs d'arbitrage mais 29% estiment qu'elle dénature le football.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 18 et jeudi 19 septembre auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 403 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. 84% des Français restent favorables à la VAR

Depuis son instauration, l’assistance vidéo à l’arbitrage, aussi appelée VAR, est régulièrement sujette à des polémiques. Dernier épisode en date, le match

Brest-Rennes, durant lequel le recours à la vidéo s’est déroulé dans la confusion la plus totale, donnant le sentiment que Clément Turpin était revenu sur sa décision sous la pression des Brestois.

Malgré cela, les Français et les amateurs de football approuvent toujours très massivement l’utilisation de l’assistance vidéo dans le football. 84% des premiers et 88% des seconds y sont en effet favorables. Ce soutien se maintient à un niveau équivalent à ceux que nous mesurions en avril 2017 (87% chez les Français et 90% chez les amateurs) et en janvier 2018 (86% et 92%).

Les passionnés de football, qui sont plus critiques à l’égard de la manière dont elle est utilisée, sont eux aussi très majoritairement favorables à la vidéo (85%).

2. L’utilisation de la VAR se déroule globalement bien

Très favorables à son utilisation, les Français et les amateurs de football estiment aussi que l’application concrète de la VAR se déroule globalement bien. 72% le disent. Mais on relève très peu de vrais enthousiastes parmi eux. 13% des Français et 18% des amateurs affirment en effet que les choses se déroulent "très bien". Les passionnés sont quant à eux nettement plus réservés : 42% pensant que cela se passe mal.

3. Réduction des erreurs d'arbitrage

Si les Français et les amateurs de football soutiennent autant le VAR, c’est avant tout parce qu’ils considèrent que son principal objectif est rempli : 79% des premiers et 83% des seconds affirment que l’assistance vidéo permet de réduire significativement les erreurs d’arbitrage.



C’est la durée des interruptions qui pose le plus problème. 54% des amateurs de football et surtout 67% des passionnés sont en effet d’accord avec l’idée que les interruptions liées à la VAR sont trop longues. Les Français, pris dans leur ensemble, sont quant à eux une minorité à le dire (43%).

4. L'esprit du foot dénaturé pour près de 1 Français sur 3

Une autre critique est souvent émise : l’utilisation de la vidéo dénaturerait l’esprit du football. 29% du grand public et 43% des amateurs le pensent.

