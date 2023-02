INVITÉ RTL - Reims : "Je n'ai jamais eu un coach aussi proche moi", confie Yehvann Diouf

Invaincu. Le Stade de Reims n'a toujours pas perdu le moindre match de Ligue 1 depuis l'arrivée de Will Still sur le banc : 13 matchs, 6 victoires et 7 matchs nuls. Le technicien belge assurait l'intérim depuis le limogeage d'Oscar Garcia, le 13 octobre 2022, avant d'être confirmé comme entraîneur du club champenois jusqu'à la fin de saison. "Sa particularité, c'est la proximité qu'il a avec nous, explique Yehvann Diouf, le gardien de l'actuel 10e de Ligue 1. Je n'ai jamais eu un coach qui était aussi proche moi. Il apporte énormément de bonne humeur et de sérieux dans le groupe".

Un Stade de Reims séduisant dans le comptable et dans le contenu. "Ce qui m'étonne c'est qu'on arrive à faire en match ce qu'on fait à l'entraînement, se réjouit Yehvann Diouf. On est content de pouvoir montrer à tout le monde et à nous-même qu'on est capable de faire de très belles choses". Autre exemple de la réussite champenoise, son attaquant Folarin Balogun, meilleur buteur de Ligue 1 avec 15 réalisations, devant Lionel Messi (10), Neymar (12) ou Kylian Mbappé (13).

Des statistiques, Yehvann Diouf en a aussi. Le 24 Janvier dernier, Opta, entreprise référence en terme de statistiques dans le domaine du sport, affirmait que le portier de 23 ans arrêtait 83,9% des tirs qu'il subissait. Le deuxième meilleur total d'Europe derrière l'Allemand du Barça Marc-André ter Stegen. "J'étais au courant car m'a sœur m'en a parlé (rires). Ça fait plaisir, mais les stats ne font pas tout loin de là".

"Le chat"

Celui qu'on surnomme "le chat" pour ses capacités à s'envoler dans les airs pour arrêter les ballons évoque également sa vision du poste de gardien de but, sa Coupe Gambardella soulevée avec Troyes, sa famille mais aussi la retraite internationale de Hugo Lloris, l'ex gardien buts des Bleus. Un entretien a écouter ou réécouter en podcast.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info