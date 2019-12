publié le 20/12/2019 à 15:42

"À un moment ou un autre, ce sera lui." Sûr de lui, Didier Deschamps l'affirme : une fois qu'il aura passé la main, le sélectionneur de l'équipe de France de football sait qu'un jour, la place sera pour Zinédine Zidane.

Dans une longue interview accordée au journal Le Monde, jeudi 19 décembre, Didier Deschamps a déclaré que "le prochain sélectionneur pourrait être Zizou". À 51 ans, l'entraîneur de l'équipe de France, championne du monde en 2018, ne se voit pourtant pas passer la main de sitôt.

En poste depuis 2012, pour lui, "quand on est sélectionneur ou entraîneur, la limite d'âge n'existe pas. Ce sont les résultats qui permettent de durer." L'ancien footballeur, dont le contrat à la tête des Bleus a été prolongé jusqu'en 2022, dit ne pas savoir ce qu'il fera après : "Je ne me pose pas la question. Aujourd’hui, je n’ai pas l’ambition de devenir dirigeant. J’ai besoin du terrain. Ma tête a besoin de cette adrénaline du résultat. Avec l’Euro et la Coupe du monde, je ne peux pas rêver mieux."

L'Euro 2020 débutera pour la France avec un match contre l'Allemagne, vendredi 16 juin.