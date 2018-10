AS Monaco : "la situation est compliquée", selon Thierry Henry

publié le 28/10/2018 à 00:48

La défaite a été évitée de justesse. Thierry Henry et Monaco ont fait match nul 2 à 2 devant Dijon pour la première à domicile du nouvel entraîneur, samedi 27 octobre, lors de la 11e journée de Ligue 1. Alors que Henrichs a ouvert la marque (29e), c'est Glik (78e) qui a arraché le match nul pour l'ASM après les deux buts dijonnais signés Alphonse (34e) et Abeid (57).



Affaibli par de nombreuses absences, le club de la Principauté est avant-dernier de Ligue 1, à égalité de points (7) avec la lanterne rouge Guingamp. Il semble que le déclic Thierry Henry n'ait pas encore eu lieu : l'ancienne gloire du club attend toujours son premier succès dans sa nouvelle vie d'entraîneur.

"La situation est compliquée, oui. On parle des mecs qui ne sont pas là. Mais je veux parler de ceux qui sont là. Ce sont eux qui sont sur le terrain et essaient de sortir l'équipe. On a été passif durant une heure (...). Il y a trois semaines, on aurait aussi pu perdre ce match. On a réagi", a déclaré Thierry Henry durant une conférence de presse.

Une opinion que ne partage pas Vadim Vasilyev. Le vice-président de l'AS Monaco a tiré la sonnette d'alarme après le match, mettant les joueurs sous pression. "Ce que j'ai vu, surtout durant les premières soixante minutes, est insuffisant et décevant. Ce n'est pas parce que le club s'appelle AS Monaco que nous allons nous sortir de cette situation", a-t-il martelé. Alors que l'heure est très grave en Principauté, le prochain déplacement à Reims sera vital pour la survie du club dans l'élite.