Reims-PSG : Kylian Mbappé prouve qu'il est toujours Parisien

Kylian Mbappé et Marquinhos avec le PSG à Reims le 29 août 2021

Le rêve est donc devenu réalité pour les supporters du PSG, dimanche 29 août à Reims : Lionel Messi a revêtu pour la première fois le maillot parisien en match officiel. L'Argentin de 34 ans est entré en jeu à la 66e minute à la place de Neymar, sous les applaudissements des Parisiens bien sûr, mais aussi des Rémois, heureux de voir la star débuter dans le championnat de France.

Mais cette soirée restera également marquée par le doublé synonyme de victoire 2-0 de Kylian Mbappé. L'attaquant désiré avec insistance par le Real Madrid a montré qu'il était toujours là. Depuis plusieurs jours, il assurait à son entourage qu'il n'était pas perturbé, au contraire motivé, prêt à jouer, pour d'une part ne pas se mettre à la faute, d'autre part démontrer aux supporters qu'il est parfaitement disposé, si les négociations avec le Real échouent, à honorer pleinement sa dernière année de contrat dans la capitale.

Encore fallait il le confirmer sur le terrain. "Trois points, deux buts (15e et 66e minute, ndlr), soirée parfaite", a commenté le Français de 22 ans sur son compte Instagram une fois le match terminé. Son capitaine Marquinhos n'est absolument pas surpris. "Aujourd'hui, il a montré comment il est fort mentalement. Encore un match qu'il nous aide à gagner et ça fait vraiment plaisir".

Le suspense reste entier

Partenaires, dirigeants... Tout le monde semble convaincu de la nécessité de conserver le champion du monde en Ligue 1, même les supporters adverses, comme Lionel, fan du Stade de Reims : "J'avoue que Mbappé c'est le génie français. Il est insensible à la pression. Il est tellement motivé qu'il fait le match comme s'il ne se passait rien. Même s'il risque de partir gratuitement, je pense que les Parisiens devraient le garder".

Quatre ans après son arrivée dans la capitale en provenance de Monaco et à moins de deux jours de la fermeture de ce mercato estival 2021 déjà historique, le suspense reste entier : Mbappé va-t-il quitter Paris, Neymar et Messi pour rejoindre Benzema ? Une troisième et dernière offre madrilène est attendue dans les prochaines heures. C'est à Clairefontaine, où se réunissent les Bleus dès lundi 30 août à la mi-journée, que le natif de Bondy va devoir se tenir prêt en cas d'ultime rebondissement...