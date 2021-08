Didier Deschamps et Noël Le Graët à Nice le 2 juin 2021

C'est la première liste de l'après Euro. Un fiasco qui a fait beaucoup parler, à la suite de l'élimination précoce contre la Suisse en 8es de finale. Didier Deschamps, maintenu jusqu'à la prochaine Coupe du Monde au Qatar en 2022, doit reconstruire son effectif, et composer avec de nombreux contretemps.

Les problèmes en défense s'allongent, et les solutions, surtout sur les postes de latéraux, ne sont pas évidentes. Entre les blessés et les joueurs en conflit avec leur club ou qui n'ont pas encore repris, la liste promet d'avoir des visages différents, entre retour de certains et première apparition pour d'autres.

Cette liste concerne les 3 matchs du début du mois de septembre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Le premier match sera la réception de la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg à la Meinau le mercredi 1er septembre, avant un déplacement en Ukraine au Stade Olympique de Kiev le samedi 4 septembre, puis la réception de la Finlande le mardi 7 septembre à Lyon. Les trois rencontres se jouent à 20h45.



Suivez en direct la liste de Didier Deschamps

13h41 - Le Sélectionneur des Bleus prendra la parole à 14h pour annoncer sa liste. Ce matin, Robert Pirès, champion du monde en 1998 aux côtés de Didier Deschamps, s'est exprimé sur RTL à propos de cette liste.

13h30 - Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RTL pour suivre en direct l'annonce de la liste de Didier Deschamps pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.