Mercato : 60% des Français veulent que Mbappé reste au PSG

La fin de mercato s'annonce très animée pour le PSG, avec le dossier Kylian Mbappé. La deuxième offre du Real Madrid a permis d'ouvrir les négociations avec les dirigeants du club de la Capitale, à hauteur de 180 millions d'euros. Pourtant, avec le recrutement réalisé par le PSG, Kylian Mbappé pourrait trouver le nécessaire pour réellement être dans le meilleur club d'Europe.

L'idée de voir Messi, Neymar associé à Mbappé séduit, et d'après le sondage d'Odoxa pour Keneo et RTL, réalisé auprès d'un échantillon de 1.005 personnes, dont 403 amateurs de football, 60% des Français souhaitent que la star de l'équipe de France reste au PSG. C'est même 65% des amateurs de football qui partagent cet avis et veulent que les parisiens fassent tout pour le garder.

Dans une interview donnée au journal Ouest France, Noël Le Graët avait avoué que Kylian Mbappé avait été touché et vexé par les critiques après son pénalty raté et un Euro en demi-teinte, déclarant que "c'est un garçon qui a besoin d'amour". Ce sondage montre que le public français garde une bonne image et une grande estime de l'attaquant français comme un joueur majeur du championnat et de l'équipe nationale.