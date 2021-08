Cette fois-ci, la partie est officiellement ouverte, et comme attendu c'est le Real Madrid qui a dégainé. Mais plus fort que prévu : 160 millions d'euros, dans un marché pourtant en crise et pour racheter seulement une année de contrat. Le signe envoyé est puissant.



Florentino Perez, le président madrilène veut convaincre Paris et le Qatar de lâcher leur pépite dès cet été. Et même si le club de la capitale n'a pas foncièrement besoin d'argent, difficile de repousser une offre qui pourrait vite grimper aux alentours des 200 millions d'euros.

Pour l'heure le PSG reste ferme sur sa ligne fixée à Doha et régulièrement relayée par le président Nasser Al Khelaifi : Kylian Mbappé demeure un acteur majeur du projet parisien. Avec Messi et Neymar, trio de rêve sur le plan sportif, commercial, médiatique, à un peu plus d'un an de la prochaine Coupe du Monde au Qatar, prévue en novembre 2022.

Le PSG garde donc la main sur le dossier, d'autant que le joueur n'ira jamais au conflit, toujours heureux de jouer à Paris même s'il a repoussé les offres de prolongation. Son avenir, il le voit désormais à Madrid. Cet été ou dans un an. Réponse imminente d'ici mardi prochain 31 août, date de la fermeture du mercato estival.

