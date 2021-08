Florian Gazan est de retour pour une saison 2, car "contrairement à MBappé, il a accepté de prolonger même si d'un autre côté, il n'était pas non plus courtisé par la plus grande radio espagnole". La Grosse Cote revient et déjà, le chroniqueur a la pression car pour la première la saison dernière, il avait prédit l'arrivée de Lionel Messi à Paris. Visionnaire.



Il précise qu'il n'a rien touché sur le transfert, car "sinon il ne serait pas là un samedi matin au mois d’août". Un mois d'août qui a réussi au PSG en Ligue 1 et qui a mené Florian Gazan à se montrer audacieux pour sa première Grosse Cote de la saison 2 : "Le PSG sera invaincu cette saison", annonce-t-il confiant.



Ce serait le premier club à réaliser ça en France. En Europe, Arsenal l'avait fait en 2004. La seule équipe qui a failli réussir cet exploit dans l'Hexagone c’est Nantes en 1995 avec Ouédec, Pédros, Loko et compagnie. Les Canaris n’avaient perdu qu’un seul match face à Strasbourg 2-0.

Des records de points à faire tomber pour le PSG

Il y a d'autres défis à relever pour le PSG, qui peut trouver dans tous ces records à battre une motivation. Car pour le chroniqueur, "avec déjà 8 points d’avance au classement sur Monaco et 7 sur Lille et Lyon au bout de 3 journées, si ça se trouve le PSG sera sacré champion 2022 avant la fin de l’année 2021".

Il se permet même de dire que Messi ne serait pas très utile tant la supériorité de Paris en championnat est déjà outrageuse sur le début de saison. Mais ce serait une grosse perte pour la France puisque Messi va rapporter 40 millions d’euros par an d’impôts. "On avait mis le nom de Neymar sur la Tour Eiffel à son arrivée, là Messi on va graver son nom à Bercy à l’entrée du ministère de l’Économie", plaisante-t-il.

Quand il s'agit de domination outrageuse, le PSG est calé, puisqu'en 2016 avec Zlatan, il avait établi le record de points d’avance sur le second avec 31 points d'écart. C'est l'année où il est devenu le champion le plus précoce de l’histoire, dès le mois de mars. Un autre record était tombé, celui du nombre de points en une saison avec 96.

Le Paris de Messi, Neymar et peut-être Mbappé peut viser la barre symbolique des 100 points en championnat ce qui n'a jamais été fait. Voire, de battre le record mondial établi en 2017 par les Écossais du Celtic Glasgow : 107 points sur 114 possibles en 38 rencontres. "Encore 33 victoires et pour le PSG ce sera 'in the pocket'…enfin in the Pochettino", blague le chroniqueur.

D'autres records à aller chercher

Paris peut aussi concurrencer le Lille de 1937 qui avait gagné ses huit premiers matchs de la saison, pour l'instant, c'est un 3 sur 3. Au niveau des buts marqués, deux records sont à prendre et tiennent depuis très longtemps. Celui qui pourrait motiver l'attaque du PSG est le record de buts à battre sur une seule saison : 118. Il date de 1960 et est détenu par le RC Paris.



Pour le record de buts sur un seul match, il faut remonter jusqu'en 1938, et c’est le Rouennais Jean Nicolas qui le détient, avec 7 réalisations dans la même rencontre…"Si à chaque but ses coéquipiers se jetaient sur lui pour le féliciter, le gars a dû finir aux urgences, entièrement plâtré", remarque Florian Gazan.



Enfin, il termine par un record personnel à battre pour Neymar. Celui du nombre de matchs de championnat sur une seule saison. Son record est de 20 sur 38 et il n'a pas encore disputé la moindre minute en Ligue 1. Une saison qui pourrait inscrire durablement le PSG dans l'histoire.