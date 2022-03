PSG : Zidane entraîneur idéal pour 80% des supporters parisiens et 56% des Français

Après l’élimination face au Real, les supporters du PSG oscillent entre consternation (39%) et incompréhension (33%). Pour 81% des amateurs de football et 68% des supporters parisiens, ce résultat n’est pas dû à de la malchance : c’est surtout le PSG et ses joueurs qui n’ont pas été à la hauteur.

Les supporters souhaitent conserver Mbappé (79%) voire Messi (60%) et Leonardo (59%) mais sont partagés s’agissant de Neymar (53%) et de Pochettino (50%). Enfin, pour 56% des Français, 65% des amateurs de football et 80% des supporters du PSG, Zidane est l’entraîneur qu’il faut au PSG.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour Keneo et RTL. L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 422 amateurs de football et 210 supporters du PSG. Découvrez le détail de cette étude en quatre points.

1. Entre consternation et incompréhension

Après son succès (1-0) au match aller dominateur et 60 premières minutes de qualité ponctuées par un nouveau but de Kylian Mbappé, le PSG semblait se diriger tout droit vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais patatras. L’hésitation et la perte de balle de Gianluigi Donnarumma a permis aux Madrilènes de se relancer.

17 minutes et un triplé de Karim Benzema plus tard, le match était totalement retourné (3-1 en faveur du Real). Après ce "spectacle", les supporters parisiens oscillent entre consternation (39%) et incompréhension (33%). D’autres, moins nombreux, ressentent du désespoir (16%), voire pour certains de la colère (12%) comme a pu l’exprimer Yannick Noah sur les réseaux sociaux.

PSG : les supporters entre consternation et incompréhension Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

2. Pas de la malchance

Un grain de sable dans la machine parisienne, et tout s'est donc enrayé, une fois de plus. Est-ce un manque de chance ? Pour les amateurs de football et les supporters du PSG, non. Pour la grande majorité d’entre eux (81 et 68%), le club n’a pas été à la hauteur de l’évènement. Ils ne sont respectivement que 17% et 31% à considérer que cette élimination s’est jouée à peu de choses.

Le PSG éliminé par le Real : ce n'est pas de la malchance Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

3. Les joueurs, principaux responsables

Dans la foulée de ce fiasco, de nombreux observateurs ont pointé du doigt l’encadrement et la direction du club, qui n’insuffleraient pas la culture et le sérieux nécessaire, et ne recruteraient pas un collectif mais une somme d’individualités. Mais dans notre sondage, seuls 25% des amateurs de football et 20% des supporters du club estiment que la direction et son projet sportif sont les principaux responsables de la défaite.

L'entraîneur Mauricio Pochettino est lui aussi épargné, étant perçu comme le responsable par 11% des amateurs de football et 17% des supporters. La responsabilité est à trouver sur le terrain selon eux. Pour 63% des amateurs et 61% des supporters, les joueurs sont les principaux responsables de l’élimination. Même à 3-1, la qualification était encore possible en allant chercher les prolongations, mais cette équipe n’a pas essayé.

Le PSG éliminé : les joueurs principaux responsables Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

4. Neymar, le doute s'installe

Après la désillusion, les supporters du Paris Saint-Germain vont rapidement se tourner vers la saison prochaine, pour, une nouvelle fois, espérer remporter la Ligue des champions. Les prochains mois promettent déjà d’être très mouvementés du point de vue du mercato. Le premier dossier est évidemment celui de Mbappé. La direction semble prête à toutes les folies pour le conserver. Les supporters sont d'accord : 79% d’entre eux souhaitent qu’il reste.



Ils souhaiteraient aussi majoritairement que Messi (60%) et Leonardo (59%) soient encore au club la saison prochaine. Mais le doute s’installe sur la troisième star du club : 53% des supporters souhaitent que Neymar reste quand 47% préfèreraient le voir partir. Enfin, concernant Pochettino, les supporters sont coupés en deux sur son cas : 50% souhaitent qu’il reste, 49% qu’il parte.

PSG : Neymar, le doute s'installe Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL

5. Zidane entraîneur idéal

Le nom de Zinédine Zidane est régulièrement évoqué pour entraîner un jour le PSG, en dépit de son attachement à Marseille, sa ville de naissance (dont il n'a jamais porté les couleurs en club). Ses trois Ligues des champions sur le banc du Real Madrid, son aura auprès des joueurs et sa capacité à gérer leurs égos font de lui l’un des entraîneurs les plus courtisés

de la planète.



Il se dit aussi que son arrivée pourrait convaincre Mbappé de rester au club. Pour toutes ces raisons, le PSG serait visiblement prêt à tout pour l’attirer. L’idée séduit les Français dans leur majorité. Pour 56% d’entre eux, c’est l’entraîneur qu’il faut pour le club. Les amateurs de football le pensent encore davantage (65%). Mais surtout, les supporters du PSG en sont totalement convaincus : 80% d’entre eux estiment que Zidane est l’entraîneur idéal pour Paris. Réponse dans les prochaines semaines.

PSG : Zidane entraîneur idéal Crédit : Odoxa pour Keneo et RTL