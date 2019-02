publié le 21/02/2019 à 17:22

Le 29 avril dernier, les trois quarts des amateurs de football sondés par Odoxa pour RTL et Groupama voyaient l'hypothèse d'un très bon oeil. Dix mois plus tard, l'arrivée d'Arsène Wenger au poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain semble de plus en plus probable.



Ces derniers jours, plusieurs médias ont relaté des échanges entre le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, et l'ancien entraîneur d'Arsenal à Doha à l'occasion du tournoi de tennis féminin organisée dans la capitale du Qatar. Jeudi 21 février, le site allemand TZ relaie une information de l'agence de presse germanique SID relaie une information de l'agence de presse germanique SID : oui, Wenger va prochainement remplacer le Portugais Antero Henrique.

Ce dernier, âgé de 50 ans, 19 de moins que l'Alsacien, n'est définitivement plus en odeur de sainteté à Paris depuis la fin du mercato hivernal, le 31 janvier. L'entraîneur allemand Thomas Tuchel souhaitait au moins une recrue au poste de milieu défensif. Il n'a obtenu le renfort, dans les dernières heures, d'un milieu au profil plus offensif, l'Argentin Leandro Paredes.

Il parle parfaitement allemand

Libre depuiis son départ d'Arsenal en mai dernier, Arsène Wenger a plusieurs fois assuré que le football lui manquait, qu'il restait passionné, motivé et prêt à reprendre du service. Ce nouveau rôle pourrait être idéal. L'ancien défenseur de Strasbourg possède une autre qualité aux yeux des dirigeants parisiens : il parle parfaitement Allemand, comme Tuchel.