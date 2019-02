PSG : Mbappé sublimé par la pression en l'absence de Neymar et Cavani

et Philippe Sanfourche

Après la reprise du plat du pied pleine de sang-froid en Ligue des champions pour le but du break qui ouvre grand la porte des quarts de finale, la volée acrobatique qui offre une nouvelle victoire au Paris Saint-Germain en championnat. Unique buteur de l'affiche de la 25e journée sur la pelouse de Saint-Étienne (73e), Kylian Mbappé sort de cette mi-février en patron du club parisien... à tout juste 20 ans (il les a fêtés le 20 décembre).



Neymar et Edinson Cavani absents pour plusieurs semaines, la pression s'est renforcée sur les épaules du natif de Bondy à l'approche de ces matches cruciaux dans une saison. Non seulement elle ne le bride pas, mais elle le sublime. Le capitaine brésilien Thiago Silva n'en revient pas. "Avant le match contre Manchester, j'ai parlé avec lui un petit peu pour parler de cette pression. Il a beaucoup d'expérience à 20 ans, c'est pas normal de voir un joueur comme ça, qui prend la pression facile".

Un garçon hors norme, un joueur hors norme. Compatriote et partenaire de Silva en défense centrale à Geoffroy-Guichard, Marquinhos ne sait pas où Kylian Mbappé s’arrêtera. "On donne pas de limites. Il sait très bien gérer ses émotions (...) La meilleure réponse qu'il donne, c'est toujours sur le terrain".

Jamais rassasié

Comme son idole Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé n'est jamais rassasié. Pour son entraîneur Thomas Tuchel, c'est aussi ça la marque des grands. "Il a cette faim spéciale pour marquer, marquer, marquer. À chaque entraînement, à chaque exercice, il est un joueur spécial. Il nous aide beaucoup".



Chaque semaine, le champion du monde fait tomber une nouvelle statistique, un nouveau record. À Saint-Étienne, il est devenu le premier joueur français depuis 45 ans à inscrire 19 buts en seulement 18 matchs de Ligue 1 sur une saison. Le prochain est peut-être pour mercredi 20 février, avec la réception de Montpellier en match en retard (21h).