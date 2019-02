PSG-Manchester United : à quelle date a lieu le 8e de finale retour ?

publié le 14/02/2019 à 07:07

De l’inquiétude de se voir éjecter du gotha européen avant le printemps pour la troisième année année de suite au rêve retrouvé de la plus grande des conquêtes. Les supporters parisiens ont basculé du tout au tout à la lumière d’une soirée quasi-parfaite en Angleterre, mardi 12 février. Non seulement les hommes de Tuchel n’ont pas pris de buts, mais en plus ils en ont marqué deux.



Avec ce score de 0-2, les chances de qualification du PSG pour les quarts de finale sont tout simplement de 100%. Il faudra toutefois rester concentrer au match retour. Ce sera dans trois semaines, le mercredi 6 mars (21h), au Parc des Princes. Les 8es de finale aller sont en effet étalés sur deux semaines, avec deux affiches chaque mardi et chaque mercredi, avant une semaine off pour tout le monde. Les 8es retour se joueront les mardi 5, mercredi 6, mardi 12 et mercredi 13 mars.

Cette dernière soirée concernera l’Olympique Lyonnais, qui se rendra au Camp Nou défier le FC Barcelone, avec l’espoir d’être encore en course pour la qualification. Le 8e aller Lyon-Barça est prévu le mardi 19 février (21h). Quant au tirage au sort des quarts de finale, il doit se dérouler le vendredi 15 mars à 12h au siège de l’UEFA, à Nyon.