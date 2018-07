publié le 29/04/2018 à 08:30

Les Françaises et les Français ont largement une bonne image d'Arsène Wenger. Chez les amateurs de football, c'est une quasi unanimité. Le futur-ex-manager d'Arsenal est perçu comme quelqu'un de compétent, bon tacticien, révélateur de talents, mais aussi comme un individu têtu, qui n'a pas gagné de titre depuis trop longtemps. Ferait-il un bon directeur sportif du PSG ? Un bon sélectionneur des Bleus ? Oui, répondent globalement les sondés.



Voici les principaux enseignements du sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été réalisée sur internet les mercredi 25 et jeudi 26 avril, auprès d'un échantillon de 1.007 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 424 amateurs de football, selon la méthode des quotas.



1. Excellente image

Après 22 saisons à la tête d’Arsenal, Arsène Wenger, 68 ans, vient donc d'annoncer son départ - visiblement forcé - du club londonien à la fin de la saison. Les fans des Gunners garderont en mémoire les trois championnats et les sept coupes d’Angleterre remportés durant son passage, la finale de la Ligue des champions perdue face au Barça du jeune Messi en 2006, de l’équipe des "invincibles" de la saison 2003-2004.

Cette fin de saison peut encore permettre à l'Alsacien de terminer sur une bonne note si Arsenal parvient à remporter l’Europa League. Car, ces dernières années, le Français a plutôt déçu, ne parvenant plus à remporter de titres et en ne se qualifiant pas la

saison passée pour la Ligue des champions pour la première fois en 20 ans.



S’il souhaite se rassurer, l’entraîneur alsacien pourra consulter les résultats de notre enquête. 68% des Français ont en effet une bonne opinion d’Arsène Wenger. Surtout, il est particulièrement apprécié des amateurs de football. 91% d’entre eux affirment en avoir une bonne opinion (dont 29% très bonne).

Wenger : une excellente image Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Compétent, tacticien mais aussi têtu et "looser"

Ses qualités d’entraîneur ne font pas débat. Pour 76% des Français et 91% des amateurs de football, il est compétent. Il est aussi un bon tacticien (74% et 89%) et un révélateur

de talents hors pair (72% et 86%). Les sondés voient aussi en Arsène Wenger un homme sympathique (66% et 80%) mais aussi têtu (64% et 74%).



Enfin, les Français et surtout les amateurs de ballon rondestiment qu’il a probablement fait la fameuse, ou les fameuses, saison(s) de trop sur le banc londonien. Pour 51% des Français et 55% des amateurs de football, il y est resté trop longtemps et pour 57% des amateurs, il n’a pas gagné de titre depuis trop longtemps à Arsenal.



Wenger : Compétent, tacticien mais aussi têtu et "looser" Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Directeur sportif du PSG ? Une bonne chose pour une large majorité de sondés

À peine son départ annoncé, les rumeurs sur le futur d’Arsène Wenger vont déjà bon train. Lui-même n’a selon ses propos aucune idée de ce qu’il fera la saison prochaine mais souhaite poursuivre son aventure dans le football.



Parmi ces rumeurs, l’idée de voir Arsène Wenger au PSG, non pas en tant qu’entraîneur mais en tant que directeur sportif ou manager général est persistante. Pour 63% des Français, ce serait une bonne chose pour le club. Cette approbation est même partagée par 76% des amateurs de football.

Wenger directeur sportif du PSG ? Une bonne chose pour une large majorité de sondés Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Un bon sélectionneur pour les Bleus ? C'est oui aussi

Constat similaire lorsqu'on évoque la possibilité de voir Wenger prendre la succession de Didier Deschamps. L'hypothèse séduit majoritairement. Pour 56% des Français et 67% des amateurs, Wenger ferait un bon sélectionneur de l’Équipe de France

Wenger, un bon sélectionneur pour les Bleus ? C'est oui aussi Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama