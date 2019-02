publié le 14/02/2019 à 11:34

Même éloigné des pelouses - depuis le 23 janvier et pour deux mois au moins, a priori -, Neymar reste un acteur majeur de l'actualité. Lundi 4 février, le Brésilien a fêté en grandes pompes ses 27 ans, à la veille du jour J, en compagnie de près de 200 invités dans une salle parisienne. L'organisateur de la soirée en a profité pour lui poser cinq questions.



"Êtes vous confiants dans vos coéquipiers pour avancer dans les différentes compétitions sans vous", lui est-il demandé dans la deuxième. Réponse sans détour du numéro 10 : "le PSG sera champion de la Ligue des champions. Le PSG, ce n’est pas que moi, c’est une équipe formidable composée de grands athlètes et d’un entraîneur de génie. En plus les fans du PSG sont comme un 12e joueur lorsque nous jouons à Paris. Je ne doute pas que nous serons champions et que je jouerai".

Le joueur le plus cher de l'histoire donne ensuite des nouvelles de son pied droit, touché au cinquième métatarse comme l'an dernier mais pas opéré cette fois. "Le traitement vient de commencer. Ce sera un long voyage et j'aurai de petites victoires au jour le jour. Dieu merci, j'ai de grands professionnels à mes côtés et le soutien du PSG ainsi que celui des fans du monde entier".

Les quarts de finale début avril

Malgré l'absence de Neymar et d'Edinson Cavani, le Paris Saint-Germain est en bonne voie pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions après son succès 2-0 en 8e aller sur la pelouse de Manchester United. Le match retour se jouera le mercredi 6 mars au Parc des Princes. Les quarts sont prévues les 9 et 10 avril (aller) et 16 et 17 avril (retour), les demies fin avril et début mai.