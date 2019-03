publié le 13/03/2019 à 06:32

Revenu en héros sur le banc du Real Madrid, neuf mois après son départ surprise le 31 mai dernier, Zinédine Zidane a accédé à la demande de son président Florentino Pérez, mais pas sans garanties. En effet, le technicien français s'est vu promettre un mercato de grande ampleur, dont il serait le principal décideur.



Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin, le Real Madrid a l'obligation de recruter une star. De noms parviennent à se dégager, ceux des stars parisiennes Mbappé et Neymar. Pour le Brésilien, le club madrilène devra débourser, au minimum, 250 millions d'euros, tandis que le prix du champion du monde français est estimé à 300 millions d'euros.

Au vu du prix à payer pour les voir endosser la tunique du club Merengue, auquel il faut ajouter leurs salaires mirobolants, il reste difficilement envisageable de les voir s'envoler tous les deux de l'autre côté des Pyrénées dès cet été. Le départ de l'un des deux paraît en revanche plausible.

Le transfert d'Eden Hazard proche d'être bouclé

Autre joueur ciblé, le meneur de jeu de Chelsea Eden Hazard, désiré de longue date par le technicien français. Son transfert serait même d'ores et déjà bouclé à hauteur de 100 millions d'euros et ce, malgré l'interdiction de recrutement des Blues pour les deux prochains mercatos. Le génie belge n'a d'ailleurs jamais caché son envie de signer, un jour ou l'autre, au Real Madrid.



D'autres grands noms circulent, à commencer par les Français Paul Pogba, qui joue à Manchester United et Lucas Hernandez qui évolue chez le grand rival de l'Atlético de Madrid et dont la clause libératoire est fixée à 80 millions d'euros.



Ces arrivées conditionneraient évidemment des départs. L'attaquant Gareth Bale serait en tête de la liste puisque Zidane ne souhaite pas le garder. Même si la côte du Gallois a baissé, le Real espère tirer de sa vente au moins 100 millions d'euros.



Au terme d'une saison qui devrait se conclure, sauf surprise, sans titre après les éliminations en Ligue des Champions face à l'Ajax Amsterdam et en Coupe du Roi face au FC Barcelone, un club sur lequel il compte 12 points de retard en championnat,les grandes manœuvres semblent avoir déjà commencé en coulisses du côté de Madrid. En rêvant de retrouver son ADN et dénicher de nouveaux Galactiques.