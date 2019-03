publié le 22/03/2019 à 18:00

71% des Françaises et des Français et 90% des amateur(e)s de football estiment que le groupe de qualification des Bleus pour l'Euro 2020 est facile. Pour les trois quarts des sondés, Didier Deschamps doit être prolongé jusqu'à la Coupe du Monde 2022.



Le sélectionneur a raison de maintenir sa confiance au même groupe depuis le sacre en Russie, estiment aussi 68% des passionnés, qui sont par ailleurs 58% à préférer voir Kylian Mbappé dans l'axe de l'attaque plutôt que sur un côté. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama.

L'enquête a été effectuée sur internet les mercredi 20 et jeudi 21 mars, auprès d'un échantillon de 1.001 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 405 amateurs de football, selon la méthode des quotas. La voici en détails.

1. Un groupe facile

Les Bleus entament leur campagne de qualification pour l’Euro 2020 vendredi 22 mars (20h45) face à la Moldavie. Tête de série d’un groupe H comprenant aussi l’Islande, la Turquie, l’Albanie et Andorre, l’équipe de France doit terminer ces éliminatoires à l’une des deux premières places pour se qualifier.



Est-ce une formalité pour les champions du monde en titre ? Pour les Français, il n’y a aucun doute. 71% d’entre eux estiment que ce groupe est facile (19% très facile, 52% plutôt facile). Les amateurs de football sont encore plus catégoriques : 90% le jugent facile (32% très facile).

Qualifications pour l'Euro 2020 : un groupe facile pour les Bleus Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Deschamps jusqu’en 2022 ? Les Français approuvent

Le contrat de Didier Deschamps court jusqu’à l’Euro 2020. Il sera alors à la tête de l'équipe de France depuis huit ans (nommé en replacement de Laurent Blanc après l'Euro 2012). Un record ? Pas encore puisque Michel Hidalgo est resté en poste durant huit ans et demi entre janvier 1976 et l’été 1984.



Interrogé récemment sur son aventure au poste de sélectionneur, l'homme de 50 ans a concédé qu’aller jusqu’à la Coupe du Monde 2022 au Qatar "ne lui déplairait pas". Comme le montre notre sondage, cela ravirait aussi les Français. 75% d’entre eux et 79% des amateurs de football souhaitent qu’il prolonge.

Deschamps jusqu'en 2022 ? Les Français approuvent Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Il a raison de continuer à miser sur le même groupe

Depuis la rentrée de septembre, Didier Deschamps sélectionne globalement le même groupe à chaque rassemblement des Bleus. Hormis les blessés, les 23 champions du monde font systématiquement partie de la liste.



Certains observateurs et amateurs estiment qu’il faut renouveler ce groupe et que certains joueurs comme Clément Lenglet, Kevin Malcuit, Alexandre Lacazette, Wissam Ben Yedder ou encore Aymeric Laporte méritent d’être sélectionnés.



Les amateurs de football pensent le contraire. L’adage qui dit "on ne change pas une équipe qui gagne" leur convient parfaitement. 68% d’entre eux estiment en effet que Didier Deschamps a raison de maintenir le même groupe. 32% pensent au contraire qu’il devrait appeler davantage de nouveaux joueurs.

Deschamps a raison de continuer à miser sur le même groupe Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. Mbappé dans l’axe plutôt que sur un côté

Depuis son émergence, le positionnement de Kylian Mbappé revient régulièrement dans les discussions. Très rapide, dribbleur, passeur mais aussi buteur, les qualités du natif de Bondy (20 ans) lui permettent de jouer à tous les postes offensifs.



Mais quel est son meilleur positionnement ? Didier Deschamps doit-il l’aligner dans l’axe ou sur l’aile ? Les amateurs de football optent pour la première option. 57% d’entre eux préfèrent le voir jouer dans l’axe du terrain. 42% considèrent au contraire qu’il est meilleur sur l’aile.

Mbappé dans l'axe plutôt que sur un côté Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama