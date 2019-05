publié le 23/02/2019 à 09:30

Real Madrid, FC Barcelone, Manchester United : voilà les trois derniers géants à devancer encore le PSG en terme de valorisation de marque. Avec l'arrivée d'Accor, via son programme de fidélité ALL, et ses 55 millions d'euros par an, le club de la capitale fait plus que doubler ses revenus de sponsoring maillot.



Le groupe hôtelier, implanté dans plus de 100 pays, va véhiculer encore un peu plus l'enseigne Paris Saint-Germain à l'international. De quoi convaincre Nike, l'équipementier américain, de booster sa cotisation annuelle. Avec 25 millions d'euros versés chaque saison, on est loin, très loin, des 150 millions offerts au Barça.

Paris, avec Neymar et Mbappé dans ses rangs, deux joueurs sous contrat Nike, devrait donc sans mal faire entendre ses arguments. D'autant que le récent partenariat avec la marque filiale Jordan enregistre déjà des résultats commerciaux exceptionnels.

Référence aux yeux de l'Europe entière

En quelques années, ce PSG regardé jusqu'ici du coin de l’œil par des clubs historiques comme le Bayern ou la Juventus, a su renverser la table dans le secteur marketing et commercial pour s'ériger en référence aux yeux de l'Europe entière.