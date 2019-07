Foot : les supporters pas assez écoutés, estime une majorité de Français

publié le 20/04/2019 à 18:30

55% des Français et 60% des amateurs de football estiment que l'avis des supporters n'est pas assez pris en compte dans le fonctionnement des clubs. Pour 55% des passionnés, les

fans sont dans leur rôle en cherchant à peser sur les décisions.

Les clubs doivent consulter leurs abonnés pour le prix des places au stade et le design des nouveaux maillots. Fonctionner comme certains clubs espagnols avec des "socios" serait une bonne idée.

Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été effectuée sur internet les mercredi 17 et jeudi 18 avril, auprès d'un échantillon de 1.003 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 367 amateurs de football, selon la méthode des quotas. La voici en détails.

1. L’avis des supporters pas assez pris en compte

Les supporters estiment que le club leur appartient aussi et qu’ils doivent être consultés sur les décisions à prendre. Les clubs, de leur côté, connaissent l’importance de leurs soutiens les plus fidèles en termes de popularité, d’ambiance ou encore de ventes de maillots. La réputation du public d’un stade peut même parfois attirer des joueurs. Mais ils rechignent à consulter les supporters pour prendre des décisions stratégiques.

Dans ces conflits, les Français et amateurs de football donnent raison aux supporters. Respectivement 55% et 60% d’entre eux jugent que l’avis des supporters n’est pas suffisamment pris en compte dans le fonctionnement des clubs français.

Grève de chants, banderoles, communiqués... Les amateurs de football approuvent aussi majoritairement (55%) les méthodes des supporters pour se faire entendre, estimant qu’ils sont dans leur rôle en cherchant à peser sur les décisions.

2. Consulter les supporters pour le prix des places

Interrogés plus concrètement sur les types de décisions sur lesquels les supporters doivent être consultés, les amateurs de football ont une idée assez précise. Ils soutiennent massivement l’idée que les clubs prennent en compte leurs avis sur les prix des places (78%) et sur le design des maillots (68%).



Ils sont en revanche opposés à l’idée que les supporters soient consultés pour choisir le président du club (60%) et plus encore pour le choix de l’entraîneur (68%) et des joueurs (68%).

3. Le modèle des "socios" plaît

Dans certains clubs, et pas des moindres, les supporters sont pleinement associés aux décisions. Les "socios" du Barça ou du Real élisent régulièrement leur président et participent davantage aux décisions du clubs. C’est aussi le cas dans certains clubs allemands comme le Bayern et le Borussia Dortmund ainsi qu’au Portugal avec le Benfica.



Mais en France, aucun club ne fonctionne sur ce modèle. Interrogés sur cette idée, les amateurs de football la jugent très bonne. 71% d’entre eux approuveraient qu’un club français décide de fonctionner sur ce modèle.

