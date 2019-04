publié le 29/04/2019 à 15:48

La soirée a idéalement débuté pour Neymar, samedi 27 avril sur la pelouse du Stade de France. Titularisé pour la première fois depuis le 23 janvier, le Brésilien s'est offert une passe décisive dès la 13e minute (sur corner pour une volée magistrale de son compatriote Dani Alves) avant de marquer d'un subtil lob à la 21e. Mais un peu plus d'une heure et demi plus tard, la star a craqué en allant chercher sa médaille.



Cela se déroule dans les tribunes. Un supporter rennais, qui filme la montée des joueurs parisiens tout en les chambrant un par un, lance à Neymar : "Toi, va apprendre à jouer au foot". L'attaquant s’arrête, s'approche et lui donne un petit coup de poing dans le nez avant de reprendre son chemin.

Ce geste du numéro 10 sera prochainement étudié et jugé par la commission de la discipline de la Fédération Française de Football, peut-être dès jeudi 2 mai. En vertu de l'article 1-11 de cette commission, qui relate une "une tentative de coup a l'encontre d'une personne du public", la sanction peut aller jusqu'à cinq matches de suspension.

Si "l'excuse de provocation" est retenue, ce qui est envisageable, la sanction sera allégée. Après le match, Neymar s'est excusé sur Instagram : "Est-ce que j'ai mal agi ? Oui. Mais personne ne peut rester indifférent". La sanction sera, quoi qu'il en soit applicable seulement dans les compétitions nationales, alors que le joueur de 27 ans a écopé de trois matches de suspension en Ligue des champions vendredi 26 avril.



Lundi 29 avril, Thomas Tuchel est revenu sur cet événement et n'a pas cherché à protéger son joueur : "Je n'aime pas du tout. Ce n'est pas possible de faire ça, ce n'est simplement pas possible", a réagi le technicien allemand en conférence de presse. "Si on perd, on doit montrer du respect. C'est toujours nécessaire. Ce n'est pas possible d'être dans un challenge avec un spectateur".

Trois ou quatre matches pour Mbappé ?

Kylian Mbappé, lui, sera jugé pour un geste antisportif sur la pelouse : un tacle non maîtrisé sur le défenseur rennais Damien Da Silva à la 118e minute. Geste aussitôt sanctionné d'un carton rouge direct par l'arbitre Rudy Buquet, privant le prodige de Bondy (20 ans) de la séance de tirs au but (perdue 6-5).

Seule certitude : Mbappé est automatiquement suspendu pour le prochain match de Ligue 1 du Paris Saint-Germain, mardi 30 avril face à Montpellier (19h). La commission de discipline va ensuite certainement augmenter la sanction.



Si l'instance estime que l'action est une "faute grossière à l'encontre d'un joueur", alors Mbappé recevra une suspension de trois matches. La sanction pourrait même être de quatre matches si la commission de discipline estime que la faute montre une forme de "brutalité".