PSG : Tuchel remplacé par Wenger ou Mourinho ?

publié le 29/04/2019 à 14:18

Pour l'instant, l'onde de choc provoquée par la défaite du PSG en finale de la Coupe de France face à Rennes (2-2 après prolongation, 6 tirs au but à 5) n'a pas fait réagir au Qatar. À Paris, la direction reste, elle, muette. Mais en dessous, le vernis commence à craquer. Si le club de la capitale s'est adjugé un huitième titre de champion de France, le temps pour y parvenir, après la nouvelle désillusion en Ligue des champions, risque encore de laisser des traces.



Seul joueur à s'exprimer après la "remontada" rennaise devant les médias brésiliens, Neymar n'a pas hésité à remettre en cause l'attitude de certains joueurs. "On doit avoir des hommes forts et être plus unis dans le vestiaire", estime le numéro 10, de retour de sa longue blessure au pied droit. "Il y a des jeunes joueurs qui semblent perdus. Il devraient plus écouter que parler".

Les anciens contre les jeunes et le clan brésilien qui fait front, Neymar reprend à quelques jours d'intervalle les mêmes thèmes que son coéquipier Daniel Alves. Au sein du vestiaire, chacun fourbit ses armes pour éviter la lessive estivale qui s'annonce, alors que l’entraîneur Thomas Tuchel semble lui aussi fragilisé malgré sa récente prolongation de contrat. Les noms d'Arsène Wenger et de José Mourinho, tout deux disponibles, resurgissent.

Al-Khelaïfi va devoir sortir de sa zone de confort

Des grands noms aux domaines de compétences forcément élargis au sein d'un club. Tout ce que le président Nasser Al-Khelaïfi a toujours souhaité éviter pour conserver l'intégralité des leviers de pouvoir. Mais sa marge de manœuvre apparaît considérablement réduite. Pour rester à la tête du PSG, lui aussi va devoir sortir de sa zone de confort.