"Ce type d'émotion, qu'on retrouve dans le football en général et encore plus particulièrement dans le fait de gagner une Coupe de France, on ne trouve pas ça dans la vie des affaires". C'est un propriétaire comblé qui s'est exprimé au micro de RTL, après la victoire du Stade Rennais en finale de la compétition face au Paris Saint-Germain samedi 27 avril.



Cela faisait 48 ans que le club attendait ça. Une attente partagée par François Pinault, propriétaire depuis 1998. "Ce n'est pas la même chose que dans la vie des affaires. Même si on fait des OPA et qu'on les réussit, on a bien sûr des émotions mais ça n'a rien à voir", a-t-il encore expliqué.

"C'est mon fils François-Henri Pinault qui préside la destinée du Stade Rennais depuis un an. Nous continuerons à y investir", a assuré l'homme d'affaires. "De là à vous donner les tarifs des joueurs qu'on va acheter, c'est le travail d'Olivier Létang et du staff de recrutement mais ils savent qu'ils ont notre soutien, tout en restant raisonnable, en ne rentrant pas dans ce cirque fou des grands clubs européens", a conclu François Pinault.