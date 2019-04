Stéphanie Frappart : "J'ai montré que j'avais les compétences pour être là"

et AFP

publié le 29/04/2019 à 11:17

"Je sais que j'étais attendue. Aujourd'hui, j'ai montré que j'avais la capacité et les compétences pour être là. C'est une bonne première pour moi". Pour sa première sortie en Ligue 1, historique pour le football français, Stéphanie Frappart a été convaincante, dimanche 28 avril lors du match Amiens-Strasbourg (0-0) qu'elle a parfaitement maîtrisé.



En dépit du score nul et vierge, la femme de 35 ans était heureuse d'avoir arbitré "un beau match" et d'avoir été "très bien été accueillie par le monde du foot (....) Je suis bien rentrée en matière, je pense que les joueurs ont accepté mon arbitrage. L'essentiel était là aujourd'hui".

Habituée à officier en Ligue 2 depuis 2014, la Francilienne a bénéficié d'une promotion pour se "préparer" à la Coupe du Monde féminine en France qui débutera le 7 juin, selon la Fédération (FFF) qui s'occupe de désigner les arbitres. Si Nelly Viennot a été arbitre assistante pendant dix ans dans l'élite jusqu'en 2007, jamais une femme n'avait été nommée arbitre centrale d'un match de première division en France.