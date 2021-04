PSG : pourquoi cette qualification peut changer le destin du club parisien

publié le 14/04/2021 à 16:41

Un dernier frisson sur un centre de Sané deux mètres devant la ligne de but, légèrement touché par Kimpembe, Navas qui capte le ballon en se couchant puis reste au sol en se plaignant de l'épaule droite ; le gardien costaricien qui se relève, dégage le plus loin possible dans le camp allemand ; Neuer qui peut relancer pour le Bayern alors que le chronomètre affiche 3 minutes 39 au delà du temps réglementaire sur les 4 minutes théoriques d'arrêts de jeu. Et la délivrance, enfin, lorsque l'arbitre Daniele Orsato siffle la fin de la rencontre.

Jamais à l'abri d'un deuxième but du Bayern synonyme d'élimination dans une fin de match irrespirable, la faute à une demi douzaine d'occasions franches non converties, notamment par un Neymar brillant mais en manque de réussite, le Paris Saint-Germain s'est tout de même qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, mardi 13 avril. Qu'importe la défaite au retour 1-0. Paris passe grâce aux trois buts inscrits en Bavière six jours plus tôt (2-3).

Après le FC Barcelone en 8es de finale, reléguant dans l'ombre, quatre ans après, la fameuse "remontada", voilà le Bayern Munich, tenant tu titre, accroché au tableau de chasse. Deux clubs d'un autre standing que le Borussia Dortmund et l'Atalanta Bergame la saison passée, avant de sortir le RB Leipzig. Le PSG version Qatar entre véritablement dans la cour des grands.

À trois matches du sacre

Sur le plan économique, Paris évolue déjà dans les plus hautes sphères. Dans un classement publié par le magazine Forbes lundi 12 avril, le club de la capitale est valorisé à 2,5 milliards de dollars, soit une hausse vertigineuse de 129% en deux ans. Neymar et Mbappé y sont pour beaucoup en offrant une exposition mondiale. Mais la marque PSG a aussi besoin d'être consolidée par des exploits sur la pelouse.

Voilà de nouveau le PSG a trois matches de remporter sa première "coupe aux grandes oreilles", 28 ans après la seule jamais soulevée par un club français, l'Olympique de Marseille. Nombre d'observateurs ont par ailleurs noté que le tombeur du Bayern a systématiquement été sacré à la fin depuis 2017 : le Real Madrid à deux reprises puis Liverpool.

Kylian et Neymar n'ont pas d'excuses pour partir Nasser Al-Khelaïfi Partager la citation





Ce coup de force face au géant munichois (six Ligue des champions au total, une étiquette de meilleur équipe du monde ces derniers mois, capable de coller un 8-2 au Barça l'été dernier) pourrait aussi, surtout, débloquer la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, qui expire en juin 2022. Si Neymar, ému, a encore fait un pas vers un nouveau bail dans la foulée de la qualification, l'avenir du Français semblait plus se tourner du côté de Madrid que de Paris avant la rencontre.

Nasser Al-Khelaïfi a d'ailleurs profité de l'euphorie au Parc des Princes pour un appel du pied à ses stars. "Kylian et Neymar n'ont pas d'excuses pour partir", a lâché le président dans un sourire, "parce qu'on a tout pour gagner maintenant la Ligue des champions ici". Garder Mbappé ou pas : l'enjeu est énorme pour le PSG. Le message qui sera envoyé pèsera forcément auprès d'autres potentielles recrues.