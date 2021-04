publié le 09/04/2021 à 11:29

"Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine", lance par exemple ce journaliste espagnol. Depuis jeudi 8 avril dans l'après-midi, plusieurs médias espagnols, dont la très sérieuse radio Cadena Ser, sont catégoriques : l'attaquant de 22 ans a pris la décision de ne pas prolonger avec le PSG et veut signer au Real cet été.

Est-ce une manœuvre des dirigeants madrilènes via leurs relais médiatiques pour mettre la pression sur le club parisien et le champion du monde français à un plus d'un an de la fin de son contrat ? Ce qui est certain, c'est qu'ils veulent frapper un grand coup cet été sur le marché des transferts.

S'il y a derrière cette volonté une obligation sportive au vu des prestations en dents de scie de l'équipe cette saison, il y a aussi un aspect politique. Le président Florentino Perez veut à nouveau offrir à ses supporters un Real de "Galactiques", et sa priorité se nomme Kylian Mbappé.

Il fait plus parler de lui que le Clasico

Les dirigeants madrilènes sont depuis plusieurs années en contacts réguliers avec l'entourage du prodige de Bondy, tandis que Zinédine Zidane échange fréquemment par messages avec la star du PSG. L'entraîneur français du Real n'a d'ailleurs jamais caché son admiration pour lui et son désir de le recruter au Real.

Chose inimaginable en tout cas, et qui prouve l'importance de l'attaquant parisien : en Espagne, à la veille du Clasico en point d'orgue de la 30e journée de Liga, on parle plus de Kylian Mbappé que du Real Madrid (3e, 63 points) et du FC Barcelone (2e, 65 pts). Le choc est prévu samedi 10 avril à 21h. L'Atlético de Madrid, leader avec 66 points, se rend chez le Bétis Séville (7e) de Nabi Fekir dimanche 11 avril (21h).

