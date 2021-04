"On refait le match" : le Paris Saint-Germain choisit-il ses matches ?

publié le 10/04/2021 à 20:15

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourires.

Pour ce 34e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, Christian Ollivier est entouré de Philippe Sanfourche, Dominique Séverac, Sébastien Tarrago, Stéphane Pauwels et Baptiste Durieux. Premier débat de cette émission : le Paris Saint-Germain choisit-il ses matches ?

Au sommaire également : Lille champion de France : comme une évidence ? L'Euro avec un public imposé par les organisateurs, sinon pas de match pour les pays réfractaires : mais de qui se moque-t-on ? L'Uefa est-elle plus forte que les gouvernements ? Real-Barça sur un terrain annexe : est-ce un Clasico champêtre ?