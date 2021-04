publié le 07/04/2021 à 20:00

La tension monte encore d'un cran. Exactement quatre semaines après sa qualification sans fanfaronner face au FC Barcelone de Lionel Messi et Antoine Griezmann en 8es de finale, le PSG de Mbappé et Neymar, cette fois au rendez-vous, s'avance fébrilement devant le Bayern Munich, au moins en apparence.

De nouveau menacé de la perte du titre de champion de France après leur défaite face à Lille (0-1), capables de rouler sur le Barça au match aller (1-4) ou à Lyon (2-4) mais aussi de tomber à domicile face au 19e, Nantes (1-2), les hommes de Pochettino doivent forcément croire en leurs chances de frapper un nouveau coup sur la scène européenne.

Mais l'essentiel sera surtout de préserver les chances de qualification pour les demi-finales dans six jours, mardi 13 avril, au Parc des Princes. Paris n'a ni Verratti, ni ses deux latéraux numéro 1, ni Icardi. Mais le Bayern n'a pas non plus été épargné avec la blessure de son "serial buteur" Lewandowski, puis le test positif au coronavirus de Gnabry.

L'avant match en direct :

20h34 - Les deux équipes sont à l'échauffement sur la pelouse de l'Allianz Arena.



20h27 - Robert Lewandowski a confirmé qu'il ne serait pas prêt pour le match retour mardi prochain. "Non, non, c'est trop tôt", a déclaré le Polonais en direct sur Sky.

20h18 - Dans l'autre match de la soirée, le FC Porto reçoit Chelsea. Hier, le Real Madrid a frappé un grand coup en battant Liverpool 3-1 et Manchester City a arraché la victoire 2-1 contre le Borussia Dortmund.



20h11 - Il neige toujours sur l'Allianz Arena de Munich mais la pelouse étant chauffée, il n'y a pas de manteau blanc. Il fait -4°.



20h03 - Voici les équipes de départ, avec Draxler et Dagba plutôt que Kean et Kehrer pour le PSG :



Bayern Munich : Neuer - Pavard, Süle, Alaba, Hernandez - Kimmich, Goretzka - Coman, Müller, Sané - Choupo-Moting



PSG : Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Danilo, Gueye - Di Maria, Neymar, Draxler - Mbappé

20h00 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.