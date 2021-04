PSG : "Je me sens comme à la maison", lance un Neymar "plus heureux qu'avant"

publié le 14/04/2021 à 12:01

> Neymar : "On est aussi une grande équipe" Crédit Image : RTL | Crédit Média : RMC Sport | Durée : 00:36 | Date : 14/04/2021

Pas de but malgré quatre occasions nettes, dont trois repoussés par la barre transversale et le poteau de Manuel Neuer. Mais à la fin, une qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, un immense soulagement et un large sourire. Nommé homme du match de ce quart de finale retour étouffant entre le PSG et le Bayern Munich, mardi 13 avril, Neymar s'est ensuite livré comme jamais sans doute depuis son arrivée à Paris en 2017.

Le Brésilien de 29 ans ne le cache plus : son avenir se dessine très certainement dans la capitale française. "Je suis très heureux, malgré la défaite (0-1 ndlr, pas suffisante pour le Bayern après la victoire parisienne 2-3 en Allemagne), a d'abord réagi le numéro 10 au micro de la chaîne RMC Sport. On affrontait une grande équipe, mais on est aussi une grande équipe, on l'a montré ce soir. On a quand même éliminé le champion d'Europe. Les objectifs sont respectés".

Puis, un peu plus tard dans la nuit parisienne, le "Ney" s'est un peu plus lâché au micro d'une télévision brésilienne, TNT Sports, sur une prolongation de son contrat qui prend fin en juin 2022. "Pour moi, il n'y a pas de discussion, a-t-il certifié. Il est évident que je me sens très à l'aise, comme à la maison, ici au Paris Saint-Germain". Avant d'insister : "Je me sens plus heureux qu'avant".

Je voulais tomber sur le Bayern Neymar Partager la citation





Également interrogé par TNT Sports sur ce que représentait cette qualification, Neymar a assuré que ce n'était pas un message envoyé par Paris aux autres puissances du football européen. "Je crois que le message, nous l'avions envoyé l'an dernier, en atteignant la finale. Nous avions fait un bon match face au Bayern qui était alors, selon moi, la meilleure équipe du tournoi", a-t-il analysé.

"Mais cette année, je n'ai pas vu cela, a-t-il poursuivi. J'avais même dit à mes équipiers pendant le tirage que je voulais tomber sur le Bayern. Eux me disaient de ne pas dire ça, de rester sérieux, et nous avons tiré le Bayern. Nous avions besoin de nous prouver à nous-mêmes que nous pouvions (les battre) et nous l'avons fait". En demie, le PSG retrouvera Manchester City ou le Borussia Dortmund.