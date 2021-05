publié le 08/05/2021 à 18:30

Éliminé par Manchester City en demi-finale de la Ligue des champions, le PSG n’a pas su hisser son niveau de jeu, estiment 74% des Françaises et des Français interrogés par Odoxa pour RTL et Winamax, tandis que 73% pensent que l'équipe anglaise était meilleure et 51% que Paris a tout même réalisé un bon parcours.

Principaux points faibles des Parisiens pour les amateurs de football, les qualités collectives (42%) et mentales (33%) plus que la tactique (14%) ou la condition physique (10%). Le club de la capitale doit par ailleurs convaincre de sa capacité à remporter la Ligue des Champions dans les trois ans : 57% des Français n’y croient pas.

Dans ce contexte, 74% des amateurs de football pensent que le PSG doit tout faire pour prolonger Kylian Mbappé et 68% sont favorables à conserver Mauricio Pochettino comme entraîneur. 56% ne souhaitent en revanche pas que le contrat de Neymar soit prolongé. Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL.



L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur internet les mercredi 5 et jeudi 6 mai 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 400 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude.

1. Paris n'a pas su hausser son niveau

Battu à Manchester City (2-0) mardi 4 mai après une première défaite (1-2) lors du match aller six jours plus tôt, le PSG ne disputera pas une deuxième finale de Ligue des champions consécutive. 74% des Français et 89% des amateurs de ballon rond estiment que les hommes de Mauricio Pochettino n'ont pas su hausser leur niveau de jeu dans cette double confrontation.

Les sondés sont également très nombreux à estimer que l'équipe de Pep Guardiola était meilleure (73% des Français et 84% des amateurs de football). In fine, 51% des Français et 61% des passionnés jugent le parcours parisien bon cette saison, n'oubliant pas les qualifications face au Barça et au Bayern aux tours précédents.

Paris n'a pas su hausser son niveau Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

2. Défaillance collective et mentale

Les qualités collectives constituent le principal point faible du PSG pour 42% des amateurs de football. Une perception élevée qui renvoie aux problèmes récurrents que rencontre le club pour constituer un collectif homogène et soudé à partir d’un effectif de stars aux immenses qualités individuelles, parfois tentées de faire la différence sur leur talent.

33% considèrent aussi qu'il y a eu une défaillance mentale. Un jugement qui souligne à quel point la fragilité des joueurs du PSG dans certaines confrontations (matches retours face au FC Barcelone et au Bayern Munich) a marqué les esprits, sur fond de spectre de nouvelles "remontadas".

La tactique (14%) ou la condition physique (10%) sont nettement moins cités comme point faible du PSG. En 2016, après l’élimination du PSG face à Manchester City en quart, 71% des amateurs de football estimaient que les joueurs étaient les principaux responsables contre 25% pour l’entraîneur et 4% pour les dirigeants.

Défaillance collective et mentale Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

3. Pas de sacre dans les trois ans

En atteignant le dernier carré deux saisons de suite et la finale l'an passé pour la première fois de son histoire, Paris a incontestablement franchi un cap. Mais quand on interroge les Français sur ses chances de remporter la Ligue des champions dans les trois ans, leurs jugements sont quasi-identiques à 2016 : c'est oui pour seulement 40% du grand public (39% en 2016) et 53% des amateurs (51% en 2016).

Pas de sacre dans les trois ans Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Conserver Mbappé et Pochettino, pas Neymar

À en croire les résultats de notre sondage, l’entraîneur argentin du PSG, arrivé en janvier dernier, est jugé peu responsable de cette élimination. 68% des amateurs de football pensent que Paris doit conserver Mauricio Pochettino.



Kylian Mbappé dispose d’un soutien encore plus élevé : 74% des amateurs de football estiment que le PSG doit tout faire pour prolonger son contrat. En revanche, Neymar suscite plus de réticences : pour 56% des amateurs Paris peut laisser partir en juin 2022.

Conserver Mbappé et Pochettino, pas Neymar Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax