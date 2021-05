Christophe Revault, ancien gardien du Havre et du PSG est mort à 49 ans

publié le 06/05/2021 à 21:34

C'est un décès inexpliqué pour le moment. Ce jeudi, Christophe Revault, ancien gardien de football ayant évolué au Havre, au Paris Saint-Germain ou encore à Toulouse, a été retrouvé sans vie à son domicile du Havre. Âgé de 49 ans, il avait pris sa retraite en 2010 et avait par la suite intégré l’encadrement du HAC.

Selon les informations du Courrier Cauchois, confirmées par plusieurs médias comme le Parisien, les circonstances de ce drame restent encore à déterminer. Natif du Havre, l'ancien gardien de but intègre l'équipe professionnelle en 1992. Il a par la suite joué pour le PSG, puis le Stade Rennais, Toulouse, et à nouveau le Stade Rennais avant un retour au HAC en 2007 pour la fin de sa carrière.

"C’est avec une profonde tristesse que le Paris Saint-Germain a appris le décès de son ancien gardien de but Christophe Revault. À sa famille, à ses proches, le Club présente ses plus sincères condoléances. Mains jointes", a écrit jeudi le club de la capitale. "Enfant de la Cavée Verte, icône Ciel&Marine, c’est un immense Monsieur du HAC qui nous quitte et laisse le club orphelin de l’un de ses plus brillants HACMan. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses deux enfants", écrit de son côté le club du Havre.

