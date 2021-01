publié le 02/01/2021 à 20:29

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourires.

Pour ce 18e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, Philippe Sanfourche est entouré de Dominique Séverac, Xavier Barret, Florian Gazan, David Aiello et Baptiste Durieux.

Premier grand thème de cette émission : que faut-il attendre de Mauricio Pochettino, officiellement nommé entraîneur du Paris Saint-Germain ? L'Argentin de 48 ans fera-t-il mieux que l'Allemand Thomas Tuchel (47 ans) ?

Sujet suivant : mercato et Brexit font-ils bon ménage ? Il va devenir de plus en plus difficile de vendre des joueurs en Angleterre... Est-ce une catastrophe pour les clubs français ? Ou plutôt une aubaine ? Que vont faire le PSG, Lille, Lyon, Marseille... ? Faut-il s'attendre à la valse des stars en Europe, cet hiver ou cet été ?