PSG-Manchester City : battu à domicile, Paris en ballotage défavorable

publié le 28/04/2021 à 19:55

La qualification pour une deuxième finale de Ligue des champions de suite n'est pas enterrée. Mais Paris devra livrer un nouvel exploit, comme à Barcelone en 8e aller (1-4) et à Munich lors de la première manche du quart de finale à Munich (2-3) pour inverser la tendance. En tête à la pause face à Manchester City (1-0) grâce à son capitaine Marquinhos, auteur d'une grande première période, le PSG s'est incliné (1-2) sur sa pelouse, mercredi 28 avril.

Au retour des vestiaires, les "Skyblues" de Pep Guardiola ont repris le contrôle du ballon, rendant les hommes de Mauricio Pochettino impuissants. Kevin de Bruyne a égalisé à la 64e minute sur un centre tir que personne n'a touché avant de rentrer dans les filets de Keylor Navas. Le but de la victoire des Mancuniens est signé Riyad Mahrez sur un coup franc direct (71e). Ni Kylian Mbappé ni Neymar ni aucun autre parisien n'ont pu éviter la défaite.

Paris a même terminé à dix avec l'expulsion de Idrissa Gueye pour une grosse faute sur Ilkay Gündogan. Mais il reste (au moins) 90 minutes, et le PSG a montré à maintes reprises qu'il était plus à l'aise à l'extérieur cette saison, et souvent présent dos au mur. La seconde manche est prévue dans six jours, mardi 4 mai à l'Etihad Stadium de Manchester. Paris devra à son tour marquer au moins deux fois pour se rendre à Istanbul le samedi 29 mai.

Mbappé, 0 tir

Un chiffre résumera sans doute cette partie : étincelant ces dernières semaines, Kylian Mbappé n'a tiré aucune fois sur les buts de Ederson. Quant à Neymar, il s'est trop souvent laissé aller à ses rushs personnels, souvent synonymes de mauvais soirs. Finalement, le meilleur attaquant parisien aura sans doute été Angel Di Maria, précieux défensivement et auteur du corner pour l'ouverture du score de Marquinhos de la tête (15e).

Le PSG concrétisait alors logiquement et livrait l'une de ses périodes les plus abouties de sa campagne européenne, faisant déjouer City, concédant peu d'occasions, ratant le break pour quelques mauvais choix dans les avant-dernières passes. Mais en sept minutes en seconde période, le but d'avance et cette belle première période ont été effacés.

Guardiola à 90 minutes de sa 1ère finale avec City

De Bruyne a d'abord égalisé d'un centre en cloche qu'ont laissé passé la charnière parisienne comme Navas. Le Belge avait déjà martyrisé les Parisiens en marquant à l'aller comme au retour en quarts de finale de la C1 2016 (2-2/1-0). Puis Mahrez a rapproché City de leur première finale de Ligue des champions, celle après laquelle court Guardiola depuis cinq ans qu'il est aux manettes.

Fiche technique :

Arbitre : F. Brych (GER)

Buts :

PSG : Marquinhos (15)

Manchester City: De Bruyne (64), Mahrez (71)

Avertissements :

PSG : Paredes (70), Neymar (74)

Manchester City : Cancelo (31), De Bruyne (86)

Exclusion :

PSG : Gueye (77)

Possession de balle :

PSG : 41 %

Manchester City : 59 %

Les équipes :

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos (cap), Kimpembe, Bakker - Di María (Pereira 80), Gueye, Verratti, Paredes (Herrera 83), Neymar - Mbappé

Entraîneur : Mauricio Pochettino

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo (Zinchenko 61) - Rodri, Gündogan, De Bruyne (cap) - Mahrez, B. Silva, Foden

Entraîneur : Josep Guardiola

Le film du match :

22h53 - C'est terminé, Paris a fait vacillé Manchester City en première mi-temps mais s'incline 2-1 sur sa pelouse. Match retour dans six jours, mardi 4 mai, en Angleterre.



94e - Claquette de Navas sur une dernière frappe de De Bruyne.



93e - Occasion pour Paris mais Neymar glisse trop son ballon vers Herrera.



91e - 4 minutes de temps additionnel.



89e - Le coup franc de Neymar n'a rien donné, Danilo n'obtient pas le corner.



87e - Foden percute, s'échappe, frappe, mais Navas s'interpose facilement.



86e - Carton jaune pour De Bruyne pour une faute sur Danilo.



85e - Bakker et Navas pas loin du but gag.



84e - La Frappe de Mahrez de peu à côté du poteau gauche de Navas.



82e - Florenzi s'en sort tout en sérénité sur ce centre en retrait en repassant vers Navas.



80e - Danilo entre à la place de Di Maria.



77e - CARTON ROUGE POUR IDRISSA GUEYE pour une énorme faute sur Gündogan.



75e - Pochettino n'a toujours pas effectué de changement.



71e - C'est Mahrez qui frappe le coup franc et trompe Navas au ras du sol sur la droite du gardien parisien. MANCHESTER CITY PASSE DEVANT. 1-2.



70e - Superbe coup franc plein axe offert aux Citizens et carton jaune pour Paredes.



69e - Les Parisiens ne parviennent pas à reproduire la performance de la première période. Mbappé se tient la jambe.



64e - ÉGALISATION MANCUNIENNE SIGNÉE DE BRUYNE. 1-1. Le centre du Belge n'est repris par personne mais termine au fond des filets de Navas. Logique sur ce début de seconde période.



64e - Dégagement de Marquinhos en corner sur ce centre de Walker.



63e - Le jeu se rééquilibre mais Paris semble sur un fil.



61e - La volée acrobatique de De Bruyne au dessus des buts de Navas.



59e - Les vagues bleu ciel se succèdent devant la surface parisienne. Di Maria récupère et lance Mbappé en contre mais Ederson a bien anticipé.



57e - Mbappé percute dans la surface et centre sur Verratti, trop court de quelques centimètres. Corner, qui ne donnera rien.



56e - City met la pression sur Paris mais les joueurs de Pochettino parviennent pour le moment à s'en sortir.



54e - Navas tranquille sur ce centre de Cancelo.



53e - Énorme présence défensive de Di Maria qui vient de mettre un terme à trois vagues mancuniennes.



51e - Ouverture de Dias en sortie de but.



50e - Centre de Cancelo directement en touche de l'autre côté. City pousse en ce début de deuxième période.



48e - De Bruyne n'obtient pas le corner au duel avec Kimpembe.



47e - Faute de Bakker sur Mahrez sur la côté gauche de la surface parisienne. Le Néerlandais se reprend en écartant le danger de la tête.



22h04 - C'est parti pour cette seconde période, avec les Citizens, qui sont revenus les premiers, au coup d'envoi. Aucun changement à signaler.



22h01 - Les deux équipes s'apprêtent à revenir sur la pelouse.



21h56 - La possession est légèrement en faveur de City (53,8%) mais Paris s'est créé plus d'occasions (7 à 4).



21h47 - Mi-temps sur le score de 1-0 en faveur du PSG grâce à Marquinos de la tête sur un corner de Di Maria à la 15e minute. Paris parvient à faire déjouer Manchester City.



46e - Mbappé peine à trouver la solution lorsqu'il a le ballon, comme sur ces deux dernières actions.



44e - De Bruyne stoppé avec autorité par Marquinhos dans l'entrejeu.



42e - Foden arme à l'entrée de la surface seul face à Navas mais le gardien parisien est bien resté sur ses appuis et s'interpose des deux mains.



41e - Nouvelle occasion chaude sur le but mancunien, Neymar et Florenzi restent au sol, l'arbitre ne dit rien. C'est l'Italien qui a taclé le Brésilien.



39e - La chevauchée de Neymar interrompue par Cancelo. Le Brésilien s'est fait mal au coude sur le choc. Il se relève.



38e - City parvient à remettre le pied sur le ballon, De Bruyne centre dans la surface, Bakker dégage en corner.



36e - Ederson se troue sur sa sortie mais les Parisiens n'en profitent pas.



33e - Nouveau temps fort parisien avec trois occasions coup sur coup. Sur le dernier contre, Navas est présent pour sortir et dégager. Paris domine clairement. 9 tirs à 2.



32e - Énorme retour de Paredes sur une frappe de Mahrez après une mauvaise relance de Navas.



31e - Grosse faute de Cancelo sur Mbappé. Carton jaune.



30e - Coup franc lointain de De Bruyne boxé des deux points par Navas.



28e - Paredes pas loin de doubler la mise de la tête sur un corner de Neymar. Le ballon passe juste à côté du cadre.



26e - Florenzi va chercher un nouveau corner au terme d'une longue séquence de passes parisienne.



24e - Dias se rate dans la relance mais Neymar n'en profite pas.



23e - Faute de De Bruyne sur Neymar dans la camp parisien.



21e - Silva parvient à reprendre un centre et oblige Navas à repousser en corner, la défense parisienne repousse le danger.



18e - C'est le premier but encaissé par City sur coup de pied arrêté cette saison en Ligue des champions.



15e - BUT DU PSG SIGNÉ MARQUINHOS. 1-0. Di Maria frappe le corner, le capitaine brésilien trompe s'élève et trompe Ederson de la tête.



14e - Nouveau corner pour le PSG.



13e - L'enchainement de Neymar qui frappe et obtient un nouveau corner. Il ne donne rien mais le Brésilien est en jambes.



12e - Di Maria obtient le corner, côté gauche. C'est le premier du match.



11e - Coup franc lointain de Marquinhos directement dans les gants de Ederson.



9e - Bonne récupération de Gueye, qui passe vers Di Maria, Neymar ne parvient pas à enchaîner.



7e - Centre beaucoup trop long des Citizens, directement en sortie de but.



6e - City prend le contrôle du ballon mais sans se montrer dangereux.



4e - Couverture de Marquinhos devant De Bruyne sur un décalage dans la surface de Mahrez.



2e minute - Première frappe du match signée Neymar au terme d'un contre avec Mbappé, c'est cadré mais sans danger pour Ederson.



21h00 - C'est parti pour cette demi-finale aller, ce sont les Parisiens qui ont donné le coup d'envoi.



20h57 - Entrée des eux équipes sur la pelouse du Parc des Princes. La musique de la Ligue des champions retentit.



20h56 - Les Parisiens s'encouragent avant d'entrer sur la pelouse.



20h51 - Si le PSG a atteint la finale l'an dernier, il n'a jamais remporté une demi-finale en match aller-retour.



20h44 - Fin de l'échauffement.



20h39 - L'échauffement se poursuit au Parc des Princes, avec Mbappé qui s'essaie à des frappes sur un but secondaire.



20h33 - Il fait 13° à Paris et l'orage s'est arrêté.



20h28 - En 8es de finale, Manchester City a écarté le Borussia Mönchengladbach (deux fois 2-0).



20h21 - Comme face au Bayern, le Collectif Ultra Paris a concocté un tifo géant.

Le Parc habillé pour l’événement. Une fois encore les supporters ont voulu montrer leur engagement. Grosse pensée pour tous ces passionnés privés du spectacle en live. On va essayer de leur transmettre les vibrations ! #PSGMCI @RTLFoot @Co_Ultras_Paris @PSG_inside pic.twitter.com/LhbiTyvPLx — Sanfourche Philippe (@PhilSANFOURCHE) April 28, 2021

20h17 - Entrée des Parisiens sur la pelouse du Parc des Princes pour l'échauffement.



20h12 - Manchester City n'a encaissé que 3 buts en 10 matches cette saison en Ligue des champions, 1 face à Porto en phase de poules (succès 3-1) et 2 face au Borussia Dortmund en quarts (deux victoires 2-1). Paris en a pris 11.



20h04 - Mitchel Bakker a donc eu la préférence de Mauricio Pochettino aux dépens de Abdou Diallo.



19h58 - Voici les équipes de départ, avec Bakker à gauche côté parisien, sans surprise côté City :



PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Paredes, Gueye - Di Maria, Verratti, Neymar - Mbappé



Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - De Bruyne, Rodri, Gündogan - Mahrez, B. Silva, Foden



19h55 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.