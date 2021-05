et Gregory Fortune

"The end" en Une de L'Équipe, pour qui "Le ciel était trop haut", "La fin du rêve" pour Le Parisien/Aujourd'hui en France. Finalement privé de Kylian Mbappé durant toute la rencontre en raison d'un mollet droit toujours endolori, le Paris Saint-Germain n'est pas parvenu à renverser Manchester City en demi-finale retour de Ligue des champions, mardi 4 mai (2-0 au retour après la défaite 1-2 de l'aller).

Mauricio Pochettino et son staff ont désormais cinq jours pour soigner les têtes, évacuer la déception. Dimanche 9 mai (21h), le PSG sera à Rennes pour reprendre la lutte en Ligue 1 (36e journée). Les Parisiens, 2es, auront peut-être à ce moment-là quatre points de retard sur le Losc, si les Lillois s'imposent à Lens vendredi (21h). Lors des deux dernières journées, le club de la capitale aura Reims et Brest à son programme, celui du Nord Saint-Étienne et Angers.

En soit, la perte du titre de champion de France ne serait pas une catastrophe. En revanche, Paris ne peut pas se permettre de laisser Monaco et Lyon lui passer devant. Seules les deux premières places offrent à coup sûr une place en phase de poules de Ligue des champions en septembre. Avec 4 points d'avance sur Monaco et 5 sur Lyon, la marge est pour l'instant suffisante. Mais pour ne pas se faire peur, les Parisiens seraient bien inspirés de renouer avec le succès tout de suite.

À Montpellier en Coupe de France

Après ce match à Rennes, à la lutte pour une place européenne avec Lens et Marseille, le PSG a une demi-finale de Coupe de France à disputer à Montpellier, mercredi 12 mai (21h). Les Héraultais n'ont plus rien à jouer cette saison en L1 mais qui rêvent d'offrir la finale comme cadeau d'adieu à leur entraîneur Michel Der Zakarian, qui quittera son poste à la fin de l'exercice. "Si on met ce qu'il faut, tout peut arriver sur un match", a glissé le technicien.

La finale aura lieu le mercredi 19 mai. Sur le papier, Monaco partira largement favori de la deuxième demi-finale face aux amateurs de Rumilly-Vallières (National 2, l'équivalent de la 4e division). Or, l'ASM est la seule équipe française à avoir battu deux fois Paris cette saison (3-2 au stade Louis-II après avoir été mené 0-de deux buts, 0-2 au Parc des Princes).

Mbappé : crise économique contre dynamique sportive

Mais le principal enjeu de cette fin de saison se joue sans doute en coulisses : Leonardo doit trouver un accord pour prolonger les contrats de Neymar et Kylian Mbappé, qui expirent chacun en juin 2022. Pour le Brésilien, l'optimisme prime. Pour le Français par contre, l'incertitude ne cesse de grandir, avec le Real Madrid pour faire miroiter l'idée d'un transfert dès cet été. Si la crise économique joue en faveur de Paris, la dynamique sportive s'est un peu brisée face aux Citizens.

Cette campagne de Ligue des champions, aussi brillante, forte en émotions soit-elle, a par ailleurs été déconcertante. S'il a envoyé Manchester United en Europa Ligue lors de la phase de poules, effacé le spectre de la "remontada" face au FC Barcelone de Lionel Messi et pris sa revanche sur le Bayern, le Paris Saint-Germain finit sur trois défaites d'affilée et n'a remporté aucune victoire à domicile dans la phase à élimination directe.

Paris n'a pas à rougir d'avoir chuté face à la machine de Pep Guardiola. Son parcours crédite l'idée que cette équipe continue de progresser. Mais les espoirs ne remplissent pas l'armoire à trophées, ne font pas avancer vers la quête d'un Ballon d'Or, l'autre obsession de Mbappé comme Neymar.