Mercato : vers des retrouvailles Thauvin-Gignac au Mexique avec les Tigres ?

À seulement 28 ans, Florian Thauvin va-t-il quitter l'Olympique de Marseille mais aussi l'Europe et faire le choix de rejoindre le Mexique ? Plusieurs médias mexicains ont annoncé jeudi 7 mai que l'attaquant international français (10 sélections un but), qui sera libre en fin de saison, avait reçu une offre de la part des Tigres de Monterrey, l'équipe où évolue depuis 2015 André-Pierre Gignac, ancien coéquipier de "Flotov" à l'OM.

Thauvin est arrivé à Marseille en 2013 et n'a quitté la Provence que pour un court passage de six mois à Newcastle lors de la saison 2015-16. La question d'une éventuelle prolongation de contrat avec l'OM se pose depuis de longs mois et Pablo Longoria, le nouveau président du club, s'était dit la semaine dernière "plutôt optimiste" sur ce dossier. "Mais les fins de contrat en Europe, c'est très compliqué", avait-il ajouté, en parlant des situations de Florian Thauvin et de Jordan Amavi, autre Marseillais qui sera libre en fin de saison.

J'aimerais pouvoir compter sur lui, c'est un joueur déterminant Jorge Sampaoli, entraîneur de l'OM





Le nouvel entraîneur marseillais Jorge Sampaoli s'était lui aussi dit favorable à une prolongation du contrat de Thauvin, même si celui-ci traverse une saison mitigée après avoir vécu une saison blanche en 2019-20 à cause d'une grave blessure à une cheville. "On a toujours l'espoir que les grands joueurs soient dans un projet. Je considère qu'il est un grand joueur, qui doit retrouver son meilleur niveau. Il représente le club. Ça n'est pas sa meilleure saison mais on sait ce qu'il peut apporter. J'aimerais pouvoir compter sur lui, c'est un joueur déterminant", a déclaré le technicien argentin.

Selon plusieurs sources, les contacts entre Thauvin et les dirigeants des Tigres remontent à plusieurs semaines. Le club finaliste de la Copa Libertadores 2015 proposerait à l'ailier droit un contrat de cinq ans pour une rémunération totale sur la période autour de 25 millions d'euros net. Le natif d'Orléans serait aussi dans le viseur de Crystal Palace, West Ham, l'Atlético de Madrid ou Naples. Va-t-il se laisser séduire par l'aventure mexicaine ?