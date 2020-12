PSG : Neymar a-t-il prévu cinq jours de festivités avec pas moins de 500 invités ?

publié le 28/12/2020 à 08:50

Le réveillon du Nouvel An scandalise déjà la presse brésilienne. En cause : l'attaquant vedette du PSG, Neymar, officiellement blessé et de retour chez lui près de Rio pour passer les fêtes et pour faire la fête. Selon un journaliste brésilien, le joueur, habitué des fêtes spectaculaires, aurait déjà lancé des centaines d'invitation.

Jusqu'à 500 personnes ont été invitées pour célébrer le passage à la nouvelle année sur plusieurs jours. Parmi eux son partenaire et capitaine Marquinhos, mais aussi de nombreux chanteurs ou personnalités brésiliennes. La star du PSG aurait même fait construire une boîte de nuit sur son domaine près de Rio avec une importante protection acoustique, de manière à ne pas trop attirer l'attention. Visiblement c'est raté.

Lui qui d'ordinaire est omniprésent sur les réseaux sociaux, surtout quand il est en soirée, aurait passé la consigne à ses invités de laisser les portables à la maison pour qu'aucune vidéo ne filtre mais aussi de présenter un test PCR négatif et de porter un masque.

Alors si cette fête n'est pas illégale au Brésil qui n'impose aucune limitation du nombre de convives, cela fait plutôt grincer du côté du club. Neymar aurait rassuré Léonardo, son directeur sportif, en disant que les mesures nécessaires seraient prises, que le nombre d'invités était largement exagéré et qu'il allait en effet célébrer le 31 mais avec sa famille et ses amis proches uniquement. Reste à savoir le nombre d'amis proches de l'attaquant parisien.

Dans le 3ème pays le plus touché au monde par le coronavirus, qui enregistre en moyenne 500 décès par jour et dont les hôpitaux sont saturés, cette soirée est loin de montrer l'exemple attendu par une personnalité aussi publique que Neymar.