Tennis : Roger Federer se retire de l'Open d'Australie

et AFP

publié le 28/12/2020 à 05:52

Le tennisman Roger Federer, 39 ans, a décidé de se retirer de l'Open d'Australie, ont annoncé, lundi 28 décembre, les organisateurs de la compétition. Une première dans sa carrière. Le joueur doit poursuivre sa récupération à la suite de deux opérations à un genou.

"Finalement, Roger n'a pas eu le temps de se préparer aux rigueurs d'un Grand Chelem et il est très déçu de ne pas pouvoir venir à Melbourne en 2021", a déclaré le patron du tournoi, Craig Tiley. Depuis février, l'ex-N.1 mondial avait interrompu toute pratique sportive : il avait toutefois repris ses entraînements récemment et figurait sur la liste des participants de l'Open d'Australie, qui commence le 8 février prochain.

Le joueur suisse "a fait de gros progrès ces derniers mois avec son genou et sa forme physique. Cependant, après consultation avec son équipe, il a décidé que la meilleure décision pour lui à long terme était de revenir au tennis compétitif après l'Open d'Australie", a indiqué son agent Tony Godsick dans un communiqué.

Les soucis de santé du tennisman avaient même poussé Federer à envisager de mettre un terme à sa carrière. "L'heure de la retraite approche et je sais que le circuit va me manquer. Il aurait été facile de prendre ma retraite maintenant, mais je veux me donner une chance de profiter encore du tennis", avait estimé le joueur en juillet dernier. Il venait de subir une seconde arthroscopie du genou droit en quatre mois.