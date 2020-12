publié le 27/12/2020 à 20:15

Le service des sports de RTL a décidé de mettre en avant deux champions pour le prix en cette fin d'année. D'une part, Julian Alaphilippe est sacré champion 2020 après avoir notamment remporté le premier titre de champion du monde cycliste d'un Français depuis Laurent Brochard en 1997. D'autre part, Martin Fourcade reçoit un trophée d'honneur pour l'ensemble de sa riche carrière, achevée le 14 mars sur une 83e et dernière victoire en Coupe du monde, à Kontiolahti en Finlande.

"C'est une année à part à bien des égards mais on va se concentrer sur le sportif aujourd'hui, confie l'ancien biathlète âgé de 32 ans. Finalement, j'ai eu de la chance que ma saison sportive, la saison d'hiver arrive avant cette pandémie mondiale, et j'ai vraiment eu l'impression que la porte de l'ascenseur se refermait derrière mes fesses. La preuve, je crois qu'on est la dernière épreuve sportive qui a eu lieu avant le premier confinement. Voilà, une sensation particulière : on a un peu l'impression que le monde s'arrête avec nous et c'est très mégalo comme sensation".

En près de 14 ans, le natif de Céret (Pyrénées-Orientales) a conquis cinq titres olympiques (bientôt un sixième sur tapis vert), sept gros globes de cristal de vainqueur de la Coupe du monde (un record), 13 médailles d'or aux championnats du monde... Mais ce qui le rend le plus fier, c'est d'avoir eu "la chance de voir grandir mon sport avec moi. C'est quelque chose qui est assez précieux comme sensation. Je crois que la chose que j'ai envie de retenir, c'est d'avoir réussi à mettre le biathlon, tous les ans, dans cette liste (de champions RTL). Et en fait, peu importe qui gagne".

S'il reconnait avoir parfois ressenti de la "frustration" en découvrant les résultats, Martin Fourcade estime que cette année Julian Alaphilippe le "mérite vraiment amplement. J'ai vibré comme un fou devant son titre mondial et je suis heureux que ce trophée lui revienne". L'un des plus beaux palmarès du sport français, si ce n'est le plus beau, va désormais pouvoir se tourner vers l'avanir, avec un rôle clef dans l'organisation des Jeux Olympiques 2024 et sans doute un poste au Comité international olympique en 2022.