Brodie Lee, star du catch, est mort à l'âge de 41 ans

publié le 27/12/2020 à 10:52

Une légende du catch s'est éteinte. Jonathan Huber, plus connu sous le nom de Brodie Lee, est décédé subitement à l'âge de 41 ans, ce samedi 26 décembre. Amanda, l'épouse du sportif, a révélé sur Instagram qu'il était mort d'un problème pulmonaire non lié à la Covid-19.

"Mon meilleur ami est mort aujourd'hui. Je n'ai jamais voulu écrire ces mots. Mon cœur est brisé. Le monde le considérait comme l'incroyable Brodie Lee, mais il était mon meilleur ami, mon mari et le meilleur père que vous ayez jamais rencontré", a écrit Amanda Huber en précisant que son mari a été entouré de ses proches jusqu'à son dernier souffle.

Brodie Lee s'était imposé comme l'un des meilleurs catcheurs de la WWE avant de rejoindre l'AEW (All Elite Wrestling), en 2019. L'organisation a également tenu à saluer son champion : "La popularité de Jon parmi ses pairs et son influence sur le monde de la lutte était mondiale et transcendait AEW, cette perte sera ressentie par beaucoup pendant longtemps. Nous avons eu le privilège à AEW d'appeler Jon Huber un frère, un ami et l'un des nôtres".