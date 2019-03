PSG-Manchester : 53% des Français pensent que United peut se qualifier

publié le 02/03/2019 à 18:30

La cote de popularité du PSG reste majoritairement négative chez les Françaises et les Français mais continue de progresser. Bon tacticien, bon communicant, propose du beau jeu : les amateurs de football sont séduits par l'entraîneur allemand Thomas Tuchel. Si le club de la capitale devra évidemment se méfier de Manchester United, mercredi 6 mars, en 8e de finale retour de Ligue des champions, il ira au moins en demi-finale, estiment 83% des passionnés.



Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Groupama. L'enquête a été effectuée sur internet les mercredi 27 et jeudi 28 février, auprès d'un échantillon de 1.001 personnes représentatives de la population française âgées de 18 ans et plus, parmi lesquelles 424 amateurs de football, selon la méthode des quotas.

1. Une cote de popularité en hausse constante

Encore sous les 50% mais en hausse constante depuis des mois. Voici résumée la cote de de popularité du Paris Saint-Germain aux yeux des Françaises et des Français. Ils étaient 34% à en avoir une bonne opinion en novembre 2016. Ils sont désormais 46%. Chez les amateurs de football, le pourcentage grimpe à 62 (stable sur quatre mois).

PSG : une cote de popularité en hausse constante Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

Le club francilien séduit plus particulièrement les jeunes (55% des 18-24 ans), les habitants de la région parisienne (49%) et du quart nord-ouest de la France (51%). Dans le sud-est, en revanche, terres lyonnaises et marseillaises, seuls 40% des habitants ont une bonne image du PSG.

baro2 Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

2. Tuchel séduit les passionnés

Arrivé l’été dernier sur le banc en remplacement de l'Espagnol Unai Emery (47 ans), l'Allemand Thomas Tuchel (45 ans) réalise pour l'instant un parcours quasiment sans faute. En tête de la Ligue 1 avec 17 points d’avance sur son premier poursuivant, Lille, seulement battu par Lyon en championnat (et par Guingamp en Coupe de la Ligue), Paris est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France et bien engagé en 8e de finale de Ligue des champions (victoire 2-0 sur la pelouse de Manchester United au match aller).



Pour 81% des amateurs de football sondés, l'ancien coach du Borussia Dortmund est d'abord un bon tacticien. Pour 79% d'entre eux, son équipe propose du beau jeu. Sa communication est aussi largement reconnue (70%). Autre exigence particulière au club parisien : Thomas Tuchel gère bien les egos des stars (66%).

PSG : Tuchel séduit les passionnés Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

3. Manchester United peut inverser la tendance

Vainqueurs 2-0 à Old Trafford le mardi 12 février, les Parisiens ont fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des champions. D’après les statistiques, ils ont même 100% de chances de se qualifier.



Mais attention au relâchement et au match piège, estiment les amateurs de football. En dépit de la suspension de Pogba, Manchester peut très bien se qualifier mercredi 6 mars au Parc des Princes, selon 53% des sondés.

PSG : Manchester United peut inverser la tendance Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama

4. En finale pour 41% des sondés

S'ils se méfient donc en majorité de ce 8e de finale retour, les amateurs de football restent optimistes pour le Paris-Saint-Germain en Ligue des Champions. 83% d’entre eux affirment qu’il ira au moins jusqu’en demi-finale.



Ce serait déjà une performance car depuis l’arrivée des investisseurs qataris, Paris n’est jamais parvenu à se hisser dans le dernier carré. 41% des sondés pronostiquent même une finale pour le PSG, 23% considérant qu’il gagnera la Ligue des champions cette saison.

PSG : en finale de la Ligue des champions pour 41% des sondés Crédit : Odoxa pour RTL et Groupama