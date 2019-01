publié le 09/01/2019 à 23:53

Coup de tonnerre au Parc des princes ! Le Paris Saint-Germain, quintuple tenant du titre de la Coupe de la ligue, s'est fait éliminer en quart de finale par Guingamp sur le score de 2 buts à 1, ce mercredi 9 janvier.



Alors qu'ils ont pourtant dominé toute la rencontre les hommes de Thomas Tuchel se sont inclinés face aux derniers du championnat de Ligue 1, en concédant trois pénalties. Après le premier échec de Marcus Thuram (61e), Yeni Atito Ngbakoto (81e) et Thuram (90+3e) ont saisi leur chance, et sonné le Parc des princes pris de court par ce scénario glaçant. Neymar pensait pourtant avoir scellé l'affaire en ouvrant le score de la tête à la 63e minute.



"Nous avons joué avec trop de confiance, nous n'avions pas assez faim pour finir ce match", a reconnu l'entraîneur des Parisiens Thomas Tuchel. "On a eu beaucoup d'occasions, mais on a perdu une possibilité de gagner un titre et c'est super dur. Dans la défaite, il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est nécessaire dans le sport pour continuer à grandir".

Première défaite pour le PSG en 21 matches

Et voilà le PSG à terre pour la première fois de la saison à domicile, et après 20 matches consécutifs sans perdre. En Coupe de la ligue, le club de la capitale n'avait pas perdu depuis 2012.

De leur côté, les Guingampais eux, rêvent grand. Dans un dernier carré très ouvert, aux côtés de Strasbourg, Monaco et Bordeaux, l'En-avant peut parer d'or une saison jusque-là très difficile. "Ça nous laisse dans une bonne dynamique qu'on avait déjà avant Noël et c'est avec cet état d'esprit là qu'on va se maintenir (en Ligue 1 ndlr)", a assuré à la fin du match l'entraîneur de Guingamp, Jocelyn Gourvennec.