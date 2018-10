PSG-Lyon : l'OL première équipe à contrarier Paris en Ligue 1 ?

publié le 05/10/2018 à 16:43

Quelle sera la première équipe française à tenir tête au PSG cette saison ? À le battre ? La saison dernière, le club de la capitale avait abandonné ses premiers points lors de la 7e journée, à Montpellier (0-0) le 23 septembre, et connu sa première défaite lors de la 16e, à Strasbourg (2-1) le 2 décembre.



Les autres matches nuls se comptent sur les doigt de la main : à Marseille (2-2, 10e journée), à Saint-Étienne (1-1, 32e) et en fin de saison, alors que le titre de champion de France était acquis, contre Guingamp (2-2, 35e), à Amiens (2-2, 36e) et à Caen (0-0, 38e). Côté défaite, il n'y en a eu que deux après Strasbourg : contre Rennes (0-2, 37e) et à Lyon (2-1) le 21 janvier.

Au match aller, marqué par le "penaltygate" entre Neymar et Cavani, les Lyonnais n'étaient pas passé loin de l'exploit, ne cédant que sur des buts contre leur camp de Marcelo et Morel dans le dernier quart d'heure (2-0), le 17 septembre. Un peu plus d'un an plus tard, l'OL possède sur le papier les arguments pour mettre fin à la série de huit victoires de suite des Parisiens en Ligue 1.

City et Marseille, deux matches références

Certes irrégulière face à des clubs plus modestes, l'équipe de Bruno Génésio se dépasse dans les grands rendez-vous, en témoigne son exploit récent à Manchester City (1-2) suivi d'un succès sur Marseille (4-2). Depuis l'arrivée des Qataris à la tête du PSG en 2011, l'OL

résiste plutôt bien au Parc des Princes en championnat : un nul en 2014 et quatre défaites par un moins de deux buts d'écart en sept rencontres.

Dimanche 7 octobre (21h), Lyon se rendra à Paris avec "ambition", pour "défendre crânement sa chance", selon son entraîneur Bruno Génésio. Son OL reste sur six matches sans défaite (trois victoires, trois nuls), pointe en tête de son groupe de Ligue des champions, possède dans ses rangs un champion du monde, Fekir, un néo-international français, Ndombélé, des joueurs de classe, Depay, Traoré, Aouar...



Bien sûr, en face, Paris aura à cœur de réussir son deuxième gros teste de la saison après l'échec à Liverpool (3-2). Neymar a réglé la mire sur coup-franc face à l'Étoile Rouge de Belgrade (6-1), Cavani, Mbappé et Di Maria ont aussi marqué cette semaine. Thomas Tuchel commence a trouvé son système. Vivement dimanche.