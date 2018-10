publié le 02/10/2018 à 12:59

José Mourinho sera-t-il toujours l'entraîneur de Manchester United en cas de défaite à domicile face aux Espagnols de Valence, mardi 2 octobre ? Voilà l'un des principaux enjeux de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Après trois succès de rang toutes compétitions confondues, son équipe est retombée dans ses travers lors des trois derniers matches.



Tenus en échec par Wolverhampton en championnat le 22 septembre, les Red Devils se sont faits éliminer aux tirs au but par une équipe de 2e division, Derby County, en Coupe de la Ligue trois jours plus tard. Le dernier déplacement à West Ham a tourné à la déconfiture : défaite 3-1 face au 17e au coup d'envoi. Après 7 journées de championnat, Manchester United n'est que 10e, à 9 points, déjà, de Manchester City et Liverpool.

Parallèlement, Mourinho s'est mis à dos son champion du monde Paul Pogba, recrue la plus chère de l'histoire du club. Cette situation peut-elle durer ? Selon la presse anglaise, non. À l'approche du match contre Valence, le nom de Zinédine Zidane revient avec insistance. Libre de tout engagement depuis son départ du Real Madrid en mai, le Français de 46 ans a été aperçu près des bureaux londoniens de "MU" en marge de la cérémonie "The Best" de la Fifa. Il aurait aussi commencé à prendre des cours d'Anglais.

Évra aux côtés du directeur exécutif de MU

En France, le quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France ajoute qu'un autre ancien international Français pourrait servir d'intermédiaire : Patrice Évra. Pilier de Manchester United de 2006 à 2014, le défenseur de 37 ans était présent aux côtés du directeur exécutif Ed Woodward en tribune à West Ham. Évra, dont le dernier contrat avec West Ham a expiré en fin de saison dernière, a côtoyé "Zizou" en équipe de France de 2005 à 2006.