publié le 04/10/2018 à 14:47

Didier Deschamps a dévoilé jeudi 4 octobre sa liste de 23 joueurs retenus pour les matches France-Islande (amical, 11 octobre) et France-Allemagne (Ligue des Nations, 16 octobre). Sans grande surprise, Adrien Rabiot n'y figure pas, bien qu'une place se soit libéré au milieu de terrain avec la blessure pour une longue durée de Corentin Tolisso. Le sélectionneur à opté pour le jeune Lyonnais Tanguy Ndombélé (21 ans).



Interrogé sur le cas Adrien Rabiot, "DD" a été claire. Pour lui, il est "encore beaucoup trop tôt" pour rappeler le milieu du PSG (23 ans),qui avait refusé d'être dans la liste des réservistes des Bleus pour le Mondial. "La situation est claire pour moi, vous savez ce qui s'est passé, a expozé Deschamps. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, je ne veux pas non plus accentuer dans la gravité, mais dans ma vision de ce que représente l'équipe de France et le maillot bleu blanc rouge, ça n'a pas de sens de le rappeler, sans pour autant prendre une position radicale".

"Il faut être responsable de ce qu'on fait, ce qu'on dit", a encore souligné le sélectionneur des Champions du Monde. Retenu parmi les 11 suppléants et non parmi les 23 qui sont finalement tous partis en Russie Rabiot avait refusé cette place via un courriel adressé à Didier Deschamps. Il avait ensuite diffusé une lettre ouverte dans laquelle il soutenait que le choix du sélectionneur à son égard ne répondait "à aucune logique sportive".