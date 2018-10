et AFP

publié le 04/10/2018 à 18:05

Le 8e de finale (perdu (2-1) du Portugal face à l'Uruguay au Mondial en Russie restera le dernier match de Cristiano Ronaldo avec sa sélection. Absent en septembre face à la Croatie en amical (1-1) puis face à l'Italie en Ligue des Nations (1-0), la superstar de 33 ans le sera encore pour les quatre rendez-vous à venir de la Seleçao das Quinas. Le Portugal se rend en Pologne le 11 octobre (Ligue des Nations), en Écosse le 14 octobre (amical), en Italie le 17 novembre (Ligue des Nations) et reçoit la Pologne le 20 novembre (Ligue des Nations).



"Nous avons convenu que le joueur n'était pas disponible pour cette convocation et la prochaine", a seulement déclaré son sélectionneur Fernando Santos, en précisant que la décision avait été prise à trois, à l'issue d'une discussion entre lui, Cristiano Ronaldo et le président de la Fédération portugaise, Fernando Gomes.

Pas de lien avec l'accusation de viol

Appelé en conférence de presse à développer les raisons de l'absence de son attaquant vedette, Santos a refusé de "dévoiler les détails" de cette conversation. Lors du rassemblement de septembre, il avait précisé qu'il avait accepté de ménager Ronaldo pour faciliter son "processus d'adaptation" à son nouveau club, la Juventus Turin.

"Ce n'est pas ce que je dis maintenant", a-t-il déclaré cette fois, en refusant toutefois d'établir un lien entre l'absence du capitaine portugais et l'accusation de viol récemment proférée à son encontre par une Américaine de 34 ans. "Le viol est un crime abominable qui va à l'encontre de tout ce que je suis et de ce que je crois", a en retour écrit "CR7" sur son compte Twitter.

De retour en 2019 ?

"Je connais très bien Cristiano Ronaldo et je crois entièrement en sa parole. Il ne commettrait jamais un crime de ce genre", a ajouté Fernando Santos, qui a entraîné le joueur au Sporting alors qu'il était âgé de 18 ans. Le président de la Fédération a lui aussi tenu à exprimer sa "totale solidarité avec Cristiano Ronaldo au moment où sa réputation est mise en cause".



Interrogé, enfin, sur un éventuel retour de Ronaldo en 2019, Fernando Santos a affirmé du bout des lèvres que "rien ne fait prévoir le contraire". Les qualifications pour l'Euro 2020 débuteront le 21 mars. Bien que tenant du titre, le Portugal y participera. Les 10 groupes de ces éliminatoires seront connus le 2 décembre à l'issue d'un tirage au sort à Dublin.