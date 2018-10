publié le 04/10/2018 à 15:56

Il y a un peu plus d'un an, il fêtait sa première titularisation en Ligue 1 avec Lyon et crevait l'écran sur la pelouse du Parc des Princes malgré la défaite des Gones face au PSG (2-0). Il y a moins de deux semaines, son une-deux avec Bertrand Traoré suivi d'une accélération plein axe prenait complètement de vitesse la défense marseillaise, en particulier un Luiz Gustavo dépassé, sur le premier des quatre buts Lyonnais (4-2).



Tanguy Ndombélé, 21 ans, 1,81 m pour 76 kg selon le site de l'Olympique Lyonnais, a été appelé pour la première fois en équipe de France, jeudi 4 octobre. Le droitier vient pallier le forfait de Corentin Tolisso, Didier Deschamps n'ayant pas souhaité rappeler Adrien Rabiot. Une étape de plus dans l'ascension fulgurante du milieu de terrain de l'OL.

Né à Longjumeau, en région parisienne, le 28 décembre 1996, Ndombélé prend la direction de Guingamp dès l'âge de 14 ans. L'En Avant ne lui propose pas de contrat professionnel. Alors il rejoint Amiens... qui perd quelques semaines son statut professionnel, en juin 2014. Les matches avec la réserve, en CFA2, s'enchaînent. Le 9 août 2016, il intègre l'équipe première en Coupe de la Ligue, au poste d'arrière droit.

Pro depuis deux ans

Son premier contrat pro lui est offert en octobre 2016. Ndombélé participe activement à la montée du club picard en Ligue 1 (30 matches, 2 buts, 7 passes décisives). S'il débute la saison 2017-2018 avec Amiens, il est prêté à Lyon lors du dernier jour du mercato estival, avec une option d'achat, levée depuis, estimée à 8 millions d'euros.



Bruno Génésio en fait immédiatement l'un des piliers de son équipe, en championnat comme en Europa League. Au total, il dispute 45 matches sous ses nouvelles couleurs, marque 1 but, délivre 7 passes, ne quitte quasiment jamais l'équipe, contribue à la fin de saison en boulet de canon des Lyonnais.



"C'est un joueur qui évolue à un très bon niveau, a souligné Didier Deschamps pour justifier son choix. Il sait un peu tout faire au milieu, il a un bon volume de jeu et de puissance". Depuis le début de cette saison 2018-20109, Ndombélé est encore plus régulier, se félicite le sélectionneur, qui avait également pu l'observer avec les Espoirs ces derniers mois (9 sélections). En équipe de France, les places sont très chères. Un joueur encore inconnu il y a deux ans vient d'en prendre une.