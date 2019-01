Thiago Silva, Marco Verratti et Edinson Cavani lors du 2e but guingampais malgré le bon plongeon d'Alphonse Areola, le 9 janvier 2019 au Parc des Princes

publié le 10/01/2019 à 13:17

Il fallait être Breton pour y croire. Et encore. PSG-Guingamp en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Une affiche entre le leader invaincu de Ligue 1 face au dernier (36 points d'écart entre les deux), au Parc des Princes, avec Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria ou Thiago Silva titulaires au coup d'envoi, Marco Verratti et Edinson Cavani lancés dès la mi-temps.



Trois jours après un début d'année sans encombre à Pontivy (5e division) en Coupe de France, Paris est tombé, mercredi 9 janvier (1-2). Après celle concédée à Liverpool le mardi 18 septembre en Ligue des champions (3-2), c'est seulement la deuxième défaite de la saison en 26 rencontres pour les hommes de Thomas Tuchel.

L'exploit de l'En Avant est d'autant plus énorme qu'il faut remonter à plus de six ans pour trouver la trace de la dernière élimination des Parisiens en Coupe de la Ligue. Le mardi 27 novembre 2012, Saint-Étienne s'offrai l'équipe de Carlo Ancelotti en quarts de finale aux tirs au but (5-3, 0-0 après prolongation). Paris avait ensuite fait main basse sur la compétition de 2014 à 2018.

44 à la suite

Plus largement, la victoire des joueurs de Jocelyn Gouvernec grâce au penalty de Marcus Thuram à la 93e minute met fin à une série de 44 qualifications de suite du PSG dans les coupes nationales. Aux 19 de la Coupe de la Ligue (victoire contre Orléans en 8e cette saison) s'ajoutaient les 25 en Coupe de France depuis 2015, dont Paris est le quadruple tenant du titre.



Dans cette dernière compétition, Montpellier était venu s'imposer au Parc des Princes le mercredi 22 janvier 2014 (1-2), trois mois et demi avant le sacre de... Guingamp contre Rennes au Stade de France. Le PSG retrouvera la Coupe de France le mercredi 23 janvier prochain contre Strasbourg ou Grenoble (Ligue 2).