publié le 07/01/2019 à 12:50

12 clubs de Ligue 1, 4 de Ligue 2 et de National, 7 de National 2, 1 de National 3 et 2 de Régional 1 : voici le pedigree des 31 premiers qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe de France 2018-2019. Le dernier sera soit issu de la première division (Lille), soit de la deuxième (Sochaux).



Cette rencontre entre Nordistes et Doubistes clôturera les 32es de finale lundi 7 janvier à partir de 21h. Le tirage au sort des 16es est quant à lui prévu à partir de 19h45 et sera à suivre sur la chaîne Eurosport 2. Au centre de l'attention, les "Petits Poucets" de la région parisienne Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et Viry-Châtillon (Essonne), respectivement tombeurs du Gazelec Ajaccio (L2) et d'Angers (L1).

Les deux clubs de sixième division peuvent tomber sur le PSG, Lyon, Monaco, Saint-Étienne mais pas Marseille, éliminé par les amateurs d'Andrézieux-Bouthéon (National 2). Autres adversaires de Ligue 1 potentiels : Amiens, Caen, Dijon, Guingamp, Nantes, Reims, Rennes et Toulouse.

Tirage intégral

Les rescapés de Ligue 2 sont Le Havre, Metz, Nancy et Orléans, ceux de National l'AS Lyon Duchère, le FC Marignane Gignac, l'Entente Sannois Saint-Gratien, le FC Villefranche-Beaujolais. Bergerac, Croix, Les Herbiers (finaliste face au PSG l'an passé), Saint-Pryvé Saint-HBilaire, Sète et Vitré évoluent au même niveau qu'Andrézieux. Dernier club représenté, le SC Bastia, tombé en National 3.



Le tirage au sort sera intégral, c'est à dire sans tête de série et sans restriction géographique. Les matches sont prévus les mardi 22 et mercredi 23 janvier. Le Stade de France sera le théâtre de la finale le samedi 27 avril.