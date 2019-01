Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, se fait un nom à Guingamp

publié le 10/01/2019 à 11:27

Dans la famille Thuram, je demande le fils, Marcus. Le jeune attaquant guingampais (21 ans) vient de vivre une soirée dont il se souviendra longtemps. Éliminer le Paris Saint-Germain dans une coupe nationale relevant de l'exploit ces dernières années.



Le club de la capitale restait sur une impressionnante série de 44 victoires consécutives en Coupe de la Ligue et Coupe de France. Il faut remonter à janvier 2014 et une défaite face à Montpellier pour ne pas voir le PSG remporter l'un des deux trophées en fin de saison.

Fils de Lilian, le champion du monde avec les Bleus en 1998, Marcus Thuram (21 ans) a inscrit le but de la qualification sur penalty en toute fin de match (90+3e), après en avoir raté un, pendant la rencontre. Une réussite, qui permet à Guingamp de rejoindre Strasbourg, Monaco et Bordeaux en demi-finale.

Une famille qui respire le football

Lilian Thuram est le pilier d'une famille passionnée par le ballon rond. Passé par les plus grands clubs européens (Juventus Turin, Fc Barcelone), le défenseur était l'un des meilleurs de sa génération mais aussi et surtout le joueur le plus capé de l'histoire du football français (142 sélections).



Dans ses pas, Marcus Thuram intègre le centre de formation de Sochaux en 2012, équipe avec laquelle il signe son premier contrat professionnel trois ans plus tard. Le jeune attaquant remporte notamment la coupe Gambardella, l'équivalent de la coupe de France chez les jeunes, avec le club doubiste. Il part ensuite pour la Bretagne en 2017 et découvre les joutes de la Ligue 1, l'élite du football français, sous le maillot guingampais. Un maillot sous lequel il est déjà apparu à 50 reprises.



Son cousin, Yohann Thuram (30 ans) est le gardien de but de l'équipe du Havre mais aussi de la Guadeloupe (île d'origine de la famille) au niveau international. Son petit frère, Képhren (17 ans), est aussi footballeur et évolue en tant que milieu de terrain sous les ordres de Thierry Henry, ancien coéquipier de son père en équipe de France, à l'AS Monaco.